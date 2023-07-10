توريد 534.6 ألف طن قمح لصوامع وشون الشرقية

قالت فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الشرقية، إن ما تم توريده اليوم الاثنين من الأقماح بلغ ١٩٧ طن و ٦٣٢ كيلو قمح ليصل اجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة حتى اليوم ٥٣٤٦٥٥ طن و ١٥٢ كيلو قمح .

وأشارت وكيلة وزارة التموين إلى أنه يحظر على أصحاب مصانع الأعلاف والمسئولين عن إدارتها استخدام القمح المحلي سواء كان بمفرده أو مختلطا بالتبن أو الحبوب أو أي مواد أخرى في مكونات الأعلاف، بكافه انواعه أو حيازته بقصد الاستخدام.

وأوضحت وكيلة وزارة التموين أن الكميات الموردة من الاقماح خارج المحافظة لشون وصوامع ( مواقع شركة مطاحن شمال القاهرة بالقاهرة - مواقع شركة مطاحن جنوب القاهرة بالجيزة- مواقع شركة مطاحن وسط وغرب بالدلتا بالقليوبية) قد بلغت ١٠٢٧١ طن، والكميات التي تم ظبطها بلغت ٩١٥ طن، وتم تحرير محاضر ضد المخالفين والتي بلغ عددها 29 محضر.