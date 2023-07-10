البنك الأهلى المصرى يصدر طابع بريد وعملة تذكارية تحملان اسم وشعار البنك

احتفالا بمرور 125 عامًا على تأسيسه..

قام البنك الأهلى المصرى بإصدار طابع وعملة تذكارية بمناسبة الاحتفال بمرور 125 عاما على تأسيسه الذى يوافق الـخامس والعشرين من يونيو عام 1898 بموجب أمر عال من الخديوى عباس حلمى الثانى كشركة مساهمة مصرية برأسمال قدره مليون جنيه إسترلينى حاملًا سجلًا تجاريًا رقم «1»، وقد جاء تصميم طابع البريد والعملة التذكارية تماشيا مع الهوية المؤسسية للبنك حاملا اسم وشعار البنك لتخلد ذكرى تأسيسه للأجيال القادمة.

قال هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى ان مرور 125 عامًا على تأسيس البنك الأهلى المصرى يؤكد على ارتباط تاريخ البنك وحكاياته بتاريخ مصر الحديث والمعاصر، حيث كان أول بنك أصدر بنكنوت فى مصر وتولى القيام بوظائف البنك المركزى حتى عام 1960، وافتتح البنك اول فروعه بالقاهرة فى 3 سبتمبر 1898 ليتوالى افتتاحات شبكة فروعه لتشمل جميع انحاء الجمهورية.

وأشار عكاشة الى مساهمة البنك الأهلى المصرى عبر تاريخه فى نهضة وإثراء الأحوال الاقتصادية والنقدية لما له من دور بارز فى دعم جهود الإصلاح الاقتصادي، إضافة الى دوره المجتمعى سواء على المستوى الثقافى او الرياضي او الاجتماعى.

وأضاف يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى أن البنك يستند فى تقديم خدماته إلى شبكة ضخمة من الفروع والمكاتب والوحدات المصرفية تخطت 630 فرعًا ووحدة مصرفية بمختلف محافظات مصر بما يتماشى مع توجهات الشمول المالي، إلى جانب تواجد خارجى فعال فى معظم قارات العالم من خلال البنك الأهلى المصرى (بالمملكة المتحدة) والبنك الأهلى المصري–الخرطوم (بالسودان) والبنك الأهلى المصري–جوبا (بجنوب السودان) وفرعى البنك الأهلى المصري–بنيويورك (الولايات المتحدة الأمريكية) وشنغهاى (الصين)، ومكاتب التمثيل فى كل من جوهانسبرج (جنوب إفريقيا) ودبى (الإمارات العربية المتحدة) وأديس أبابا (أثيوبيا)، كما يضم البنك شبكة ضخمة من المراسلين فى مختلف أنحاء العالم (أوروبا–الولايات المتحدة–أستراليا–كندا–الشرق الأقصى–أفريقيا–الخليج العربي).

ومن جانبها أكدت داليا الباز نائب رئيس مجلس ادارة البنك الأهلى المصرى على حرص البنك الدائم على تقديم أحدث الخدمات والمنتجات المصرفية المتطورة لعملائه حفاظا على ثقتهم، مشيرًة الى ريادة البنك فى السوق المصرفية المحلية من خلال تطـوير قنوات الاتصال الإلكترونية دعما لمبدأ التحول الرقمي، إضافة الى صقل مهارات القوى البشرية بالبنك من خلال مجموعة برامج تدريبية متطورة محليًا وخارجيًا تواكب أحدث الأساليب المتبعة فى القطاع المصرفى حيث اهتم البنك الأهلى المصرى على مدار سنوات عمره بتطوير العاملين وخاصة فئة الشباب.