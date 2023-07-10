مدرسة حقلية لمُزارعي العزازي بأبو كبير للنهوض بالذرة الشامية

قال المهندس حسين أحمد طلعت، وكيل وزاره الزراعة بمحافظة الشرقية، إنه بالتعاون مع كلية الزراعة بجامعة الزقازيق، تم تنظيم مدرسة حقلية إرشادية عن زراعة الذرة الشامية، وذلك لمزارعي قرية العزازي التابعة لرئاسة مركز ومدينة أبو كبير في حضور الدكتور حسن عودة، والدكتور محمد جمعة بكلية الزراعة، وعدد من المرشدين الزراعيين.

أشار وكيل وزاره الزراعة إلى أنه خلال المدرسة الحقلية، تم استعراض أصناف الذرة الشامية والهجن الفردية والثلاثية البيضاء والصفراء، واهميتها في إنتاج الخبز والعلف.

وذكر وكيل الوزارة أنه خلال أعمال المدرسة الحقلية، تم تعريف الحضور بالمواعيد المناسبة للزراعة، وأهمية اختيار الاصناف الجيدة، وطرق مكافحة الحشائش والآفات التي تصيب محصول الذرة من خلال برنامج المكافحة المتكاملة، وتم فتح باب المناقشة والرد علي استفسارات الحضور.