حقيقة إنتقال بوجبا للاتحاد بعد تواجده بالسعودية

أثار النجم الفرنسي بول بوجبا لاعب خط وسط يوفنتوس الجدل حول إنتقال لصفوف الاتحاد السعودي في الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك بعد تواجده في المملكة السعودية خلال الأيام الماضية.

وتداولت أنباء في الساعات الأخيرة عن تقديم فريق اتحاد جده عرض مقدر بـ 100 مليون يورو خلال 3 مواسم، لمزاملة مواطنيه كريم بنزيمة ونجولو كانتي.

بوجبا

ولكن كشفت شبكة "سكاي سبورت" الإيطالية أن بول بوجبا لاعب وسط يوفنتوس لن ينتقل إلى الدوري السعودي هذا الصيف.

وأوضحت شبكة سكاي أن بوجبا سافر إلى المملكة العربية السعودية لأسباب شخصية فقط، لا تتعلق بكرة القدم.

وأكدت الشبكة أن بوجبا عاد إلى مدينة تورينو الإيطالية صباح الاثنين على متن رحلة خاصة من جدة تمهيدا للانضمام لاستعدادات يوفنتوس للموسم الجديد.

يُذكر أن بوجبا صاحب الـ30 عاما عاد إلي صفوف يوفنتوس الصيف الماضي بعد رحيله من مانشستر يونايتد وخاض 10 مباريات فقط بالموسم بسبب الإصابات.