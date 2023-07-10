تفاصيل عمل مبادرة حياة كريمة بالغربية (شاهد)

كشف الدكتور طارق الرفاعي، المتحدث الرسمي لمبادرة "حياة كريمة"، تفاصيل عمل المبادرة في محافظة الغربية، ضمن المرحلة الأولى للمبادرة.

وقال "الرفاعي" خلال تصريحاته عبر فضائية " dmc "، اليوم الإثنين، إن مبادرة حياة كريمة تغطي مركزا واحدا فقط من المحافظة خلال المرحلة الأولى وهو مركز زفتى، وذلك ضمن الـ 25 مركزًا التابعين لوزارة الإسكان.

وأشار إلى أنهم يعملون على تنفيذ كافة الخدمات التي يحتاجها المركز من خدمات مياه الشرب والصرف الصحي وتطوير المستشفيات، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ 118 مشروع بمركز زفتى.

وواصل الرفاعي أن كافة مشروعات الصرف الصحي تم الانتهاء منها ويعملون في توابع القرى حاليا، فضلا على أن نسبة تنفيذ مشروع تدعيم التيار الكهربائي بقرى المركز تتراوح ما بين 50 إلى 95% وتنتهي بنهاية العام الجاري، مع العمل على تطوير المراكز والوحدات الصحية، وجاري تنفيذ 8 نقاط إسعاف.

وأكمل أن المبادرة تعمل حاليا على تطوير ورفع كفاءة الوحدات الصحية في جميع المراكز لخدمة القرى التابعة لها، قائلا: "بنعمل خدمات علشان تكون الخدمة نموذجية".

أهمية مبادرة حياة كريمة

يعد مشروع حياة كريمة، لتطوير الريف المصرى، أحد ركائز الجمهورية الجديدة التى تقوم على فلسفة الاهتمام بالإنسان المصرى والارتقاء بمستوى معيشته وحياته، وتوفير كل سبل العيش الكريم له باعتباره الغاية من التنمية وهو أداتها فى ذات الوقت.، فهناك علاقة تكاملية بين التنمية والمواطن، فما تقوم به الدولة من تنمية شاملة ومستدامة ومشروعات عملاقة فى كافة أنحاء البلاد يستهدف الارتقاء بالمواطن المصرى، وفى المقابل فإن الاهتمام بقدرات ومهارات وصحة المواطن هو المدخل لتحقيق النهضة الشاملة.

وبهذه الفلسفة انطلقت الجمهورية الجديدة لترتكز على المواطن المصرى والاهتمام به، ومن هنا جاءت مبادرة حياة كريمة والتى تعد بحق مشروع القرن، حيث تستهدف تطوير 4741 قرية باستثمارات تتخطى 700 مليار جنيه، تنقل حياة 58 مليون مواطن نقلة نوعية على كافة الأصعدة، بعد أن عانى سكان تلك القرى من الإهمال والتجاهل خلال العقود السابقة.

حققت مبادرة حياة كريمة العديد من الإنجازات خلال الفترة السابقة خاصة فى القرى الأشد فقرًا والأشد احتياجًا، وهو ما انعكس فى توفير الخدمات الأساسية من بنية أساسية من طرق ومحاور وكبارى وشبكة كهرباء حديثة وخدمات صحية ومستشفيات ومياه نظيفة وصرف صحى، إضافة إلى شمولها أبعادًا عديدة تنموية وثقافية، من خلال دعم التنمية والمشروعات المتوسطة والصغيرة فى هذه القرى وتشجيع الشباب وتوفير فرص العمل، كذلك الاهتمام بالرياضة ومراكز الشباب لإعداد جيل معافى بدنيًا وصحيًا.