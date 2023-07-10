تطهير خليج النمرة.. مطالب أهالى قرية أبو شميس بالشرقية

يناشد الأهالى بقرية أبو شميس بمحافظة الشرقية، الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، والدكتور هانى سويلم وزير الري والموارد المائية، بالنظر بعين الاهتمام والإنسانية في مطلبهم الرئيس، والذي يختص بتطهير خليج النمرة، المُغذي لأكثر من 2000 فدان، خاصة وأن الخليج تعرض خلال الفترة الماضية إلى الردم والانسداد بشكل أثر بنسبة كبيرة على زراعات الأرز التي قاموا بزراعتها، مؤكدين أنهم مهددون بضياع المحصول بعدما تعرض للجفاف بسبب نقص مياه الري.

يقول عصام الفقي، إن خليج الري أو المعروف بخليج النمرة، يبلغ طوله 1500 متر تقريبا، ويروي الأراضي بقريتي أبو شميس بالحسينية وأبو رأس بمنشاة أبو عمر لنحو 200 فدان، ومنذ 13 عام تعرض الخليج للنسداد والردم لكون تربته رملية، واتفقنا مع أهالينا بقرية أبو شميس، بعمل تغطية للجزء الذي يخص القرية بمسافة 400 متر تقريباً على نفقتنا الشخصية.

وأوضح علاء الشربيني، أنهم قاموا بمد مواسير خرسانية بطول مسافة الـ 400 متر، وتم العمل بشكل اجتهادي ودون متابعة أو إشراف من قبل مسؤولي الري، الذي أخبروهم وقتها باستحالة العمل على تطهير الخليج لكثرة التربة الرملية في أرضية وجسر الخليج، ولذلك تم العمل في إنشاء شبكة تحت الأرض بفضل جهود المخلصين من الأهالي، وسارت الأمور على النحو المراد، لأكثر من 8 سنوات، حتى تعرضت شبكة المواسير تلك للانهيار، بسبب قدمها وتهالكها وعدم إنشاءها بشكل هندسي.

وأوضح عبد الستار خليل، أن تجدد أزمة انسداد خليج النمرة ظهر من جديد، ما أدى إلى تعرض أراضيهم الزراعية للتلف، خاصة المزروعة حاليا بمحصول الأرز وهو من ضمن المحاصيل الصيفية التي اعتادوا على زراعتها مثل عباد الشمس والذرة، لافتاً إلى أن غالبية الأراضي الزراعية تحولت من لون الخضار إلى لون السمار وهو لون التربة الجافة، نتيجة ما تعانيه من جفاف بسبب تلف شبكة المواسير وانسداد باقي الخليج، الأمر الذي يعرضهم إلى خسائر كبيرة رغم ما يعانوه من صعوبة في الأوضاع المعيشية حاليا.

وطالب وليد النجار؛ محافظ الشرقية، ضرورة وضع أزمتهم من نقص مياه الري بخليج النمرة وانسداد شبكته؛ أمام نصب عينيه، وإصدار قرارته بالتنسيق مع وزي الري بتطهير الخليج أو عمل شبكة مياه مغطاه بشكل حديث، على إعتبار أن قريته تقع في مركز الحسينية الذي يحظى بتنفيذ المبادرة الرئاسية "حياه كريمة" والتي تستهدف تطوير 41 قرية و740 عزبة من خلال تنفيذ 949 مشروع في مختلف المجالات، بالإضافة إلى تبطين الترع بإجمالي 36 مشروع، آمالا أن تحظى شكواهم بالاهتمام والدراسة وضم الخليج في أعمال الترع التي تشملها حياة كريمة.