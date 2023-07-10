بالأسماء.. إصابة 8 أشخاص بينهم 4 أطفال في انقلاب سيارة بالبحر الأحمر

أصيب 8 أشخاص بينهم 4 أطفال، اليوم الإثنين، في حادث انقلاب سيارة ملاكى بطريق القصير جنوب محافظة البحر الأحمر

و تم نقل المصابين لمستشفى القصير المركزىو جارى اتخاذ الاجراءات القانونية حيال الواقعة.

و كان مدير أمن البحر الأحمر قد تلقى إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث إنقلاب سيارة ملاكي بطريق القصير

على الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لموقع الحادث.

وتبين أن الحادث أسفر عن إصابة كلا من

هويدا على مصطفى 41 سنة "كدمات وسحجات متفرقة بالجسم" و جومانا يوسف رمضان 7 سنوات "سحجات بالوجه وجرح متهتك بالذراع الأيمن" و محمد مجدى عبدالمالك 35 سنة "كدمات متفرقة بالجسم"و روفيدة يوسف رمضان 9 سنوات "جرح سطحى بالذراع الأيمن" و يعقوب احمد عبده 10 سنوات "كدمات وسحجات متفرقة بالجسم" و محمد عمر عبدالقادر 14 سنة "كدمات متفرقة بالجسم" و فرحة رجب سعد 20 سنة "كدمة بالظهر" و شهد رجب سعد 13 سنة "كدمة بالظهر".