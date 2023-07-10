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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

وفاة 8 أشخاص إثر انفجار لغم أرضي وسط الصومال

انفجار في الصومال
انفجار في الصومال

 

توفي 8 أشخاص من بينهم 6 أطفال جراء انفجار لغم أرضى بالقرب فى مدينة بولوبردى بإقليم هيران بولاية هيرشبيلى وسط الصومال.

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ونقلت وكالة الأنباء الصومالية "صونا" اليوم الاثنين، عن نائب عمدة المدينة للشؤون الأمنية عثمان جيدي إن: "لغمًا أرضيًا كان مزروعًا على عارضة الطريق بالقرب من مدينة بولوبردي، انفجر لحظة مرور عربة توك توك كانت تقل مدنيين"، مضيفًا أن الانفجار تسبب في مقتل جميع من كانوا على متن العربة وعددهم 8 أشخاص من أسرتين، بينهم 6 أطفال.

 

من جانبها، نددت الحكومة الفيدرالية بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف الأبرياء من المدنيين.

 

 

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