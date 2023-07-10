أول رواية باستخدام الذكاء الاصطناعي.. فيديو

كشف الكاتب محمد عبدالله حمودة، تفاصيل تأليفه أول رواية بالذكاء الاصطناعي، قائلًا: إن الذكاء الاصطناعي بدأ يظهر بشكل كبير في الفترة الماضية، وحصل على اهتمام كبير من المجتمع المصري، وكان أشهر تقنياته “chat gpt”، فبدأ التعامل معه وتوصل إلى كيفية إدخال وإخراج المعلومات له، والذكاء الاصطناعي يكاد يكون مساعدًا للكتابة الأدبية والأديب، لكنه لن يلغي الكتابة الإبداعية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى اليوم الإثنين، أن النموذج الذي عمل عليه كان عبارة عن نمذجة أو تدريب لـ الذكاء الاصطناعي عن ماهية الرواية وكيف يجري بناءها والشخصيات والسرد والحوار وما إلى ذلك.

كيف كتب الرواية باستخدام الذكاء الاصطناعي

وأشار إلى أنه كان يحاول كتابة الرواية منذ فترة طويلة جدا، جهز الأفكار والخطوات، وبدأ في الاستعانة بـ"شات جي بي تي" أحد أدوات الذكاء الاصطناعي، في الحصول على أغلب المعلومات، وذلك بعد تحديد أطر أغلب الأفكار.

مخرجات شات جي بي تي لا تكون صحيحة بنسبة 100%، لكنها تكون في حاجة إلى التنقيح والترتيب وصياغتها في الشكل النهائي المنضبط، وكانت بداية عملي هي خلق الشخصيات، والرواية بعنوان “ماذا لو أخطأ شامبليون؟” وأثبت أن ابن وحشي النبطي وهو أبوبكر أحمد بن علي عالم لغوي وكيميائي عراقي ألف كتابا شهد ترجمة 89 لغة منهم اللغة الهيروغليفية وتمت ترجمة هذا الكتاب قبل اكتشاف شامبليون بـ16 سنة.

وأكد أنه بدأ في تكوين شخصيات الرواية على هذه الأحداث لأن المعلومات التي أحصل عليها من شات جي بي تي ليست تاريخية بنسبة 100% لكنها معلومات متماشية مع الشخصيات والبناء الروائي والحواري الذي صممته".