هشام حطب: شكرا للمنتخب الأولمبي وهذا الجيل يمثل المستقبل للكرة المصرية

أعرب المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية عن تقديره وشكره للمنتخب الأولمبي لكرة القدم على الأداء والمستوى المميز الذي ظهر به الفريق في نهائيات كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عام التي أقيمت في المغرب وحقق فيها الفريق المركز الثاني والميدالية الفضية بعد حسم التأهل لنهائيات دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

حطب: منتخبنا الأولمبي قدم أداء رائع طوال البطولة



وقال المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، منتخبنا الأولمبي قدم أداء رائع طوال البطولة وكان منافس قوي على اللقب مع منتخب المغرب في المباراة النهائية ورغم خسارة اللقب ولكن الفريق قدم ما عليه ونافس بقوة على اللقب بعد أن نجح في حسم التأهل لنهائيات دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 وهو هدف كنا نسعى إليه من المشاركة في البطولة وتحقق وأيضا المشاركة في البطولة حققت العديد من الايجابيات للفريق من أجل الإستفادة منها مستقبلا.

وأضاف رئيس اللجنة الأولمبية المصرية ، في النهاية منتخب مصر الأولمبي لكرة القدم في أولمبياد باريس وهو وصيف قارة أفريقيا وكان يستحق الفوز باللقب ولكن القدر شاء أن يحقق الفريق المركز الثاني والأهم حاليا هو التركيز على الاستعدادات لخوض أولمبياد باريس وهذه مهمة جديدة لهذا الجيل المميز والذي يمثل مستقبل كرة القدم المصرية ولدينا طموحات كبيرة معهم وبعد نهاية بطولة أفريقيا في المغرب التركيز على أولمبياد باريس 2024 والاستعداد الجيد لها لإستمرار مسيرة ناجحه للمنتخب الأولمبي لكرة القدم.

هشام حطب: مصر تحقق طفرة رياضية في السنوات الأخيرة



وأشار المهندس هشام حطب، مصر تحقق طفرة رياضية في السنوات الأخيرة وإهتمام الدولة المصرية وفخامة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي بالرياضة والرياضيين ومنحهم إهتمام كبير وتوفير الإمكانيات الكبيرة الحالية نحصد نتيجته في المشاركات الدولية المتعدده في كل الرياضات ونحقق بطولات وانجازات عديدة ولدينا طموحات كبيرة في تحقيق المزيد والمزيد من البطولات والنجاحات الرياضية في القادم ونعمل دائما من أجل تطوير الرياضة وتطوير الخطط التي يتم وضعها من أجل الوصول للأفضل وسط العديد من المنافسات الدولية القوية والتحديات الكبيرة التي نعمل لمواجهتها لأن الهدف الأساسي للجنة الأولمبية المصرية هو رفع راية مصر عليا في جميع المحافل الرياضية المختلفة.

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