ضبط 5 آلاف شيكارة دقيق و4560 بطاقة تموينية بأسيوط

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عن تحرير 56 مخالفة تموينية خلال عدة حملات مفاجئة على الاسواق والمحال بقرى ومراكز المحافظة ، وذلك ضمن الحملات المكثفة بالتنسيق بين مباحث التموين ومديريات التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة ورؤساء المراكز والأحياء لافتاً إلى أهمية شن حملات مفاجئة ودورية للتأكد من سلامة المواد الغذائية واللحوم المعروضة والتأكد من التزام المخابز بالتعليمات ومطابقة المواصفات ومحاربة الاستغلال وضبط الأسعار وإحكام السيطرة على الأسواق واتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط كل من تسول له نفسه التلاعب بالسلع المدعمة ووصول الدعم للمواطنين ومحاربة الغش التجاري بكافة أشكاله خاصة السلع الأساسية التي يحتاجها المواطنين يومياً.

وأشار المحافظ – فى بيان صادر عن إدارة إعلام المحافظة اليوم الاثنين – أن الحملات المكثفة واليومية لمديرية التموين بأسيوط برئاسة ممدوح حماد وكيل وزارة التموين وبالتعاون مع مباحث التموين برئاسة العميد حازم عاطف ، بالاشتراك مع رؤساء المراكز والمدن ومديرى الادارات التموينية أسفرت عن تحرير 56 مخالفة تموينية متنوعة ،تمثلت فى تحرير 18 محضر تموينى متنوع بمركز الغنايم ما بين انتاج خبز ناقص الوزن وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية وعدم نظافة أدوات الرغيف والعجن وتوقف عن الإنتاج وتجميع وتصرف في كميات من الدقيق البلدي المدعم بدون وجه حق بقصد بيعها في السوق السوداء وعدم وجود لوحة وذلك خلال حملة مفاجئة بمشاركة مصطفى على رئيس مركز ومدينة الغنايم ، كما تم تحرير 38 محضر تموينى متنوع بقرى مركز ابوتيج خلال حملة بمشاركة محمد عبد الراضى رئيس مركز ومدينة ابوتيج واسامة كامل نائب رئيس المركز ، ومسئولى جهاز حماية المستهلك والادارة الصحية ، كما تم ضبط 750 بطاقة تموينية لدى صاحب مخبز بلدى بناحية مركز أبنوب بقصد الاستيلاء على الدعم المقدم من الدولة وضبط 5 الاف شيكارة دقيق بما يعادل 250 طن داخل احد المطاحن ،وتم تحرير المحاضر اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية في هذا الشأن كـ(مديرية الطب البيطري ، الصحة ، ....) وإدارات التموين وبالاشتراك مع مأموري الضبط القضائي بالمديرية حيث تم مصادرة البضاعة المضبوطة وتحرير المحاضر اللازمة واتخاذ باقي الاجراءات القانونية تجاه المخالفين.

يذكر أن محافظ أسيوط قد أعلن ـ في وقت سابق ـ عن تشكيل غرفة إدارة الازمات والعمليات المركزية بالمحافظة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل مع أية بلاغات على رقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) او رقم (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم ( 01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة "www.shakwa.eg".