دايناتريس تعين فاس ممثلاً لها في السوق المصرية لدعم جهود الرقمنة

أعلنت "دايناتريس"، شركة معلومات البرمجيات المتخصصة في مجال المراقبة والأمن الموحّد، عن اختيارها شركة فاس للحلول المتكاملة VAS Integrated Solutions، المتخصصة في خدمات تكنولوجيا المعلومات، لتكون ممثلاً لها في مصر.

ستوفر "فاس" للمؤسسات في جميع أنحاء البلاد إمكانات سهلة للوصول إلى النظام الموحد الذي صمم بهدف تبسيط التعقيدات السحابية ورقمنة الأعمال المتقدمة.

وتتمتع "فاس" التابعة لشركة "جيزة سيستمز" بحضور قوي في السوق المصري منذ العام 2006، كما أنه تعدّ واحدة من شركات التوزيع الموثوقة في البلاد. ومن خلال معرفتها الواسعة بالسوق المحلي، وقدرتها على الوصول إلى نطاق واسع في شتى أنحاء البلاد، ستوفر للمؤسسات فرص الوصول السهل إلى مجموعة حلول "دايناتريس" الشاملة والرائدة، والتي يمكن أن تساعد في بناء ودعم قدراتها التنافسية في عملياتها. وبما أن "فاس" متخصصة في تقديم الحلول المتقدمة لأسواق المؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة، ستسهم هذه الشراكة في تمكين كلا الشركتين من توسيع نطاق انتشارهما، وذلك من خلال اتباعهما نهجاً أكثر تناغماً وفعالية، ويكون مصمماً وفق احتياجات عملائهما، خاصة أولئك الذين يبحثون عن حلول فعالة لمواكبة متطلبات الاقتصاد الحالي القائم على التجربة.

يشار إلى أن مصر تواصل اتخاذ خطوات جادة بهدف التأسيس لاقتصاد تنافسي يتصف بالتوازن والتنوع، وذلك من خلال إرساء الأسس لاقتصاد قائم على المعرفة. ويعتبر تطوير منصة الخدمات الإلكترونية المصرية "مصر الرقمية"، ضمن استراتيجية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مصر، واحدة من الركائز الأساسية لتحقيق أهداف "رؤية مصر 2030". ولإبراز الحالة الراهنة للتحول الرقمي من خلال الحلول السحابية في مصر، أظهرت نتائج استطلاع عالمي مستقل أجرته "دايناتريس"، وشارك به 1,300 شخص من كبار مسؤولي أمن المعلومات، أن 20% فقط من المؤسسات الكبيرة في الدولة تقوم بتطبيق ثقافة ناضجة للتطوير والأمن والعمليات (DevSecOps). وذكر الاستطلاع ذاته أيضاً أن 92% من مديري أمن المعلومات في مصر يعتقدون أن الأتمتة والذكاء الاصطناعي ضروريان للنشر الناجح لهذه الثقافة، والتغلب على التحديات ذات الصلة بالموارد.

وتتولى فرق الأمن وتكنولوجيا المعلومات المهام المتصلة بحلول المراقبة ومستودعات البيانات المتعددة في المتوسط، كما أنها تعتمد في الغالب على الإجراءات التي يتم تنفيذها بطرق يدوية، ما يعني استهلاكها المزيد من الوقت عندما يتعلق الأمر بإدارة تعقيدات البيئات السحابية الحديثة، واستخراج القيمة من البيانات وتكنولوجيا المعلومات والتطوير وعمليات التطوير DevOps و "هندسة موثوقية الموقع" SRE و "عمليات الأعمال" BizOps. وحتى يكون بمقدورها مواكبة متطلبات العملاء وإحراز التفوق في المنافسة على مستوى الأسواق، تحتاج الفرق إلى تقنيات تمكّن أعضاءها من الابتكار بشكل أسرع، إضافة إلى التعاون بشكل أعلى كفاءة، وتقديم نتائج أكثر قابلية للتنبؤ، وتقليل الأسطح والمساحات التي تكون عرضة للهجمات، وتحقيق قيمة تجارية أكبر.

وأضاف محمد عبد الجواد، رئيس شركة فاس للحلول المتكاملة: "يؤدي تزايد التعقيد السحابي إلى وصول المؤسسات لنقطة معينة تصبح معها عاجزة تماماً عن إحراز أي تقدم، أو الاستمرار في القيام بأي شيء، لكن "دايناتريس" تعمل على تغيير قواعد اللعبة في هذا المجال. ويشرفنا أن نكون ممثلها الجديد في مصر. ومن خلال قدرات المراقبة الكاملة والهجينة والسحابية المتعددة بمستويات استثنائية، والتي تعتمد على الذكاء الاصطناعي والأتمتة في جوهرها، والإنجاز فائق السرعة، فإننا على ثقة تامة من أن الإمكانات الهائلة التي توفرها منصة "دايناتريس" إلى جانب خبرتنا، ستسهم مجتمعة في إحداث ثورة في التحول الرقمي في مصر، وبما يتوافق تماماً مع أهداف "رؤية مصر 2030".

ويعتبر هذا النهج رائداً في بيئة السحابة المتعددة الحديثة، لاسيما وانه يقوم على الإمكانات الرقابية الواسعة والعميقة، بما يضمن تقديم الرؤى والأتمتة الذكية من البيانات. ويتسع نطاق هذه الإمكانات لتشمل ما هو أبعد من المقاييس والسجلات وآليات التتبع، ليتم من خلالها دمج تجربة المستخدم وبيانات الأمان، فضلاً عن البيانات المستقاة من أحدث معايير المصادر المفتوحة، مثل أدوات جمع البيانات وتحليلها عن بُعد OpenTelemetry. ونظراً لانعدام وجود مستودعات البيانات والعروض الجزئية والنقاط العمياء وأدوات التجميع، بما يحول دون إهدار الوقت والموارد، يتيح ذلك للمبتكرين تحديث العمليات السحابية وأتمتتها، وتقديم البرامج بشكل أسرع وبطرق أكثر أماناً، مع ضمان توفير تجارب رقمية مثالية وخالية من أي عيوب تذكر.

وتقول إليان جرجس، المدير الإقليمي لشركة "دايناتريس": "إننا نفخر بالدعم الذي نوفره للمؤسسات، وذلك عن طريق تبسيط تعقيدات الحلول السحابية وتسريع التحول الرقمي. ومن خلال تعاوننا الحالي مع فريق شركة فاس للحلول المتكاملة الذي يمتاز بدرجة عالية من التأهيل، فقد أصبحنا على أتم استعداد لتقديم الخبرات والتوجيه والتعليم وأفضل الممارسات التي تحتاج إليها المؤسسات في مصر، لزيادة تبني منصة "دايناتريس" بسلاسة على نطاق واسع.