HomePure توفر مياه شرب نقية لمرضى الغسيل الكلوي

قدمت كيونت، شركة البيع المباشر المتخصصة في منتجات الصحة ونمط الحياة، تبرعاً لمركز الشوربجي لغسيل الكلى بكوم حمادة، من خلال علامتها التجارية "HomePure"، حيث قدمت مجموعة من أنظمة تنقية المياه ذات الـ9 مراحل "HomePure Nova"، بما تزيد قيمته عن 150،000 جنية.



وتضم العلامة التجارية للرعاية المنزلية HomePure، العديد من المنتجات التي تعالج تحديات جودة المياه والهواء التي تواجهها الأُسر حالياً، ومنها نظام "HomePure Nova" الذي تم تطويره نتيجة 10 سنوات من البحث من قبل العلماء في كوريا الجنوبية، حيث يقوم "HomePure Nova" بتنقية مياه الصنبور بشكل فعال عن طريق تصفية 99.99٪ من البكتيريا والفيروسات والمواد الكيميائية والسموم، كما يقوم أيضًا بإثراء المياه بالمعادن الضرورية، حتى تصبح مياه حيوية نظيفة وآمنة. ويمتلك نظام HomePure Nova شهادة ختم ذهبي مرموقة من جمعية جودة المياه (WQA)، وهو برنامج معترف به عالميًا لتنقية مياه الشرب. علاوة على ذلك، يعمل النظام بدون كهرباء، مما يجعله حلاً لتوفير مياه شرب نظيفة وأمنة لمركز غسيل الكلى.



هذا وقد قامت كيونت بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير لإيصال هذا الدعم لمركز الشوربجي لغسيل الكلى، والذي سيستفيد منه 60 مريض كلى شهريًا.



قال حسام الدين كامل، نائب المدير العام لشركة كيونت الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "تلعب جودة المياه دورًا مهمًا في تقديم العلاج الآمن والفعال لمرضى الكلى، ولكن مع تزايد عدد السكان ليصل الى أكثر من 104 مليون، وانخفاض معدل الأمطار بسبب تغير المناخ، زاد العبء على مؤسسات الرعاية الصحية وأصبح من الصعب توفير مياه نقية، لذلك قمنا بالتبرع بفلاتر المياه "HomePure Nova" لمركز الشوربجي لغسيل الكلى، ونأمل أن يضمن تبرعنا توفير مياه شرب نقية للوصول إلى نتائج صحية أفضل للمرضى".



أكد كامل أن كيونت ستواصل دعم المجتمعات المحلية والمؤسسات المجتمعية في مصر من خلال منتجاتها وخدماتها، حيث قامت الشركة سابقًا بدعم مجموعة من المستشفيات والمؤسسات المجتمعية مثل مستشفى 57357 ومستشفى أطفال مصر والعديد من دور الأيتام من خلال تقديم أنظمة وفلاتر HomePure Nova.



تشارك العلامة التجارية HomePure بشكل منتظم في أسبوع القاهرة للمياه (CWW)، وهو منتدى دولي في مصر يعالج تحديات المياه التي تواجه مصر والمنطقة العربية والعالم، حيث قامت بعرض خط المياه الكامل الخاص بها HomePure Nova، الذي يتضمن المرشح المسبق لإزالة الرواسب الدقيقة من مياه الصنبور ومنقي يعالج الماء من المعادن الثقيلة.



