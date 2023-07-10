1.25 مليون دولار رأس مال المصرية بعد جذْب استثمار جديد من Practical VC الأمريكية

أعلنت منصة EXITS MENA المصرية، المتخصصة في مجال الاستثمار داخل إطار الشركات الناشئة في الوطن العربي، عن زيادة رأسمالها الإجمالي المجمَّع من المستثمرين إلى 1.25 مليون دولار، عقب جذْب جولة استثمارية جديدة بمشاركة Practical VC الأمريكية، الكائن مقرّها في وادي السيليكون بالولايات المتحدة.

تتخصص Practical VC في صفقات السوق الثانوي بداخل إطار الشركات الناشئة، مع التركيز على مصالح الشركاء والمساهمين ودعم الشركات الناشئة ذات النمو الكبير؛ حيث يتمتع كل من Dave McClure وAman Verjee، الشركاء الرئيسون في شركة Practical VC، بخبرة واسعة وسجل استثماري حافل، وقاموا بدعم العديد من الشركات في المراحل الأوليّة؛ مثل Canva وTalkdesk وTwilio وSentry وGitlab وSendGrid وCredit Karma وSolana، كما تتضمن محفظتهم أيضًا استثماراتٍ ناجحةً في شركات مقرها داخل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ مثل MaxAB وFloward وTribal Credit.

وتُعَدُّ EXITS MENA أكبر بوابة استثمارية مبتكرة في المنطقة؛ حيث توفِّر للشركات الناشئة والمتوسطة الحجم مزيجًا فريدًا من خدمات الاستثمار المصرفي، ويتميز النهج الفريد لـ ـEXITS MENA بالجمع بين منصتها الإلكترونية EXITS.me وخدمات الاستشارات في صفقات التمويل والاندماج والاستحواذ والاستثمارات في الشركات الناشئة والمتوسطة والصغيرة، ويمكن لرواد الأعمال من خلال المنصة تسويقُ شركاتهم ومشروعاتهم بشكل سري للمستثمرين والمشترين المسجّلين على المنصة، والحصول على مجموعة واسعة من خدمات تحسين الجاهزية للاستثمار والمواد التعليمية الخاصة بعالم الاستثمار، مما يعزز فرصهم في تحقيق نجاح في الاستثمار أو التخارج.

ومنذ الإطلاق التجريبي للمنصة، تمكنت EXITS MENA من إنهاء 6 صفقات، بقيمة إجمالية تتجاوز 10 ملايين دولار، تغطي العديد من القطاعات في جميع أنحاء المنطقة، وكان آخر هذه الصفقات في قطاع خدمات المساعدة على الطرق، حيث شملت استثمارًا من الشركة السعودية Morni في Helpoo المصرية.

ولتوسيع نطاقها وتعزيز خدماتها، حصلت EXITS MENA مؤخرًا على ترخيص الترويج للأوراق المالية والرعاية من الهيئة المصرية للرقابة المالية (FRA)، وذلك بعد مرور 6 أشهر فقط من موافقة الهيئة على تأسيس الشركة، لتصبح أول منصة استثمار في منطقة الشرق الأوسط تربط الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة عن طريق التكنولوجيا المالية مع المستحوذين والمستثمرين من خلال تقديم العديد من الخدمات الاستشارية المتعلِّقة بالاستثمار.

وبعد حصولها على هذا الترخيص، تمكنت Exits Mena من توسيع نطاق خدماتها وتوفير المزيد من قنوات الاستثمار لعملائها من خلال بيئة منظمة، مما يعود في النهاية بالفائدة على الشركات الناشئة في منظومة الأعمال الريادية في مصر و الشرق الأوسط، وبموجب القانون رقم 95 لعام 1992، أصبحت "إكسيتس مينا" الآن مؤهَّلة لتقديم خدمات القيد والطرح والاكتتاب العام لعملائها على بورصة مصر (EGX) ومنصة الشركات الصغيرة والمتوسطة وبورصة النيل (NILEX)؛ حيث يمكن لشركة "إكسيتس مينا" الآن مساعدة الشركات الناشئة والشركات المتوسطة و الصغيرة في الطرح بالبوصة و الاكتتاب العام والوصول إلى أسواق رأس المال، كوسيلة لجذب الاستثمارات وتوفير السيولة والشفافية وتقييم القيمة العادلة لها.

وبهذه المناسبة، قال Dave McClure، ممثل شركة Practical VC: "سعداء بالجهود والأفكار التي يمتلكها الفريق المؤسس في EXITS MENA، وسجلّهم المميز في بناء ونمو الشركات دليل على نجاحهم".

وأعرب Aman Verjee، أحد الشركاء الرئيسين في Practical VC، عن إعجابه بفرص الاستثمار في المنطقة، وقال: "سيشهد العِقد القادم تأسيسَ العديد من الشركات الناجحة في سوق الشركات الناشئة في دول الخليج العربي، مما يستدعي الحاجة إلى وجود مستشار مالي من ذوي الخبرة لتقديم المشورة والدعم التقني خلال عمليات الاستثمار وجولات التمويل".

وشهدت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا زيادة ملحوظة بنسبة 42٪ في قيمة صفقات الاندماج والاستحواذ (M&A) خلال الربع الأول من عام 2023 مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، وفقًا لتقرير EY MENA M&A Insights الأخير، ومع 165 صفقة تبلغ قيمتها 25.8 مليار دولار في الربع الأول وحده، فإن توقعات صفقات الاندماج والاستحواذ في المنطقة نابضة بالحياة ومستعدة للنمو المستمر.

من جانبه، أكد محمد أبو النجا نجاتي، الرئيس التنفيذي لـ EXITS MENA، التزامَ المنصة بإطلاق العنان لإمكاناتها وخبراتها في مجال صفقات الاندماج والاستحواذ والاستثمارات في المنطقة، وإبرام المزيد من الصفقات الاستثمارية في مجال التكنولوجيا، وأضاف قائلًا:" نعتقد أننا تمكَّنا من خلق الفرص لصفقات الاندماج والاستحواذ في المنطقة، وسنواصل جهودنا في هذا المجال خلال الفترة المقبلة".

وتابع نجاتي: "نفتخر بثقة Practical VC في EXITS MENA، ونأمل من خلال هذا التعاون في توفير التواصل مع عمالقة التكنولوجيا من وادي السيليكون بالولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية للدخول إلى منطقتنا من خلال صفقات الاستحواذ؛ حيث نخطط لنصبح منصة عالمية متخصصة في المعاملات الاستثمارية داخل مجال التكنولوجيا والشركات الناشئة".