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الإثنين 10 يوليو 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

الإيقاع بهارب من السجن المؤبد خلال حملة أمنية

أجهزة الأمن
أجهزة الأمن

كثفت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بقطاع الأمن الاقتصادى، جهودها لضبط المحكوم عليهم الهاربين، حيث تم ضبط أحد الأشخاص مقيم بمحافظة سوهاج، مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى إحدى القضايا الجنائية والمقضى فيها بالسجن المؤبد، وذلك حال تواجده بأحد المواقف بالقاهرة.

 

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ونجحت الجهود في ضبط أحد الأشخاص مقيم بمحافظة قنا مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى إحدى القضايا الجنائية بالسجن3 سنوات، وذلك حال تواجده بمحطة سكك حديد نجع حمادى، وضبط شخص مقيم بمحافظة الغربية مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى إحدى القضايا الجنائية بالسجن 10 سنوات، وذلك حال تواجده بمحطة سكك حديد سيدى جابر.

 

 

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