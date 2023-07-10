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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

6 ملايين خدمة علاجية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بالإسماعيلية.. فيديو

هيئة التأمين الصحي
هيئة التأمين الصحي الشامل

كشف الدكتور محمد العقاد، رئيس إدارة  الرعاية الصحية بالهيئة العامة للرعاية، مستجدات التأمين الصحي الشامل، مؤكدًا أنه حلم لكل مصري ويعملون على إنجاح المنظومة في 27 محافظة، التي بدأت بالمرحلة الأولى في بورسعيد والإسماعيلية والأقصر وجنوب سيناء، وحاليا في أسوان والسويس.

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وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى اليوم الإثنين، منظومة التأمين الصحي الشامل ولدت في الإسماعيلية، عملاقة، مؤكدًا تقديم 6 ملايين خدمة طبية علاجية مقسمة بين 3 مستويات، المستوى الأول يكون مقدما في الوحدات ومراكز طب الأسرة، والثاني في المستشفيات العامة مثل خدمات الباطنة والجراحة العامة والنساء والأطفال والولادة، والمستوى الثالث من الخدمة هو العمليات المتقدمة.

 العاملون في الجهاز الإداري للدولة يدفعون 1% من مرتباتهم في التأمين الصحي

وأشار إلى أن هيئة التأمين الصحي الشامل مسؤولة عن دفع وتمويل كل الخدمات الصحية والعلاجية تحصل نسب اشتراكات بسيطة، فكل العاملين في الجهاز الإداري للدولة يدفعون 1% من مرتبهم، متابعًا: "دي حاجة لا تُذكر، والمواطن قد يستفيد من عمليات جراحية تكلفتها بالملايين، وأقصى مبلغ يمكن دفعه في التأمين الصحي هو 396 جنيها للعامل في الجهاز الإداري للدولة حتى لو كانت تكلفتها مليون جنيه، أما موظفو القطاع الخاص فإن لهم شرائح مختلفة".

 

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