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الإثنين 10 يوليو 2023
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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

فقرة تأهيلية وبدنية للاعبي الزمالك في مران اليوم

مران الزمالك
مران الزمالك

خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، فقرة تأهيلية و بدنية خاصة  للاعبين على هامش المران الذي أقيم صباح اليوم الإثنين على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء استعدادا لمواجهة الأهلي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

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وتم تقسيم الفقرة إلى جزئين، الأول تضمن تدريبات بدنية واستشفائية داخل مجمع الصالات الدولية بالنادي لعلاج الإرهاق البدني وتقوية العضلات .

وكان  الجزء كان عبارة عن تأهيل بالكرة داخل أرضية الملعب من خلال تقسيم اللاعبين إلى أكثر من مجموعة لأداء تدريبات متنوعة بالتمرير فيما بينهم .

وحرص أعضاء الجهاز الفني على الإشراف على الفقرة التي قادها علاء رجب مخطط الأحمال بالفريق .

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض لقاء الأهلي المقرر له يوم الخميس المقبل، والمؤجل من الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

كان  فريق الزمالك قد فاز في المباراة السابقة بنتيجة 3-2 على نظيره فريق فيوتشر، في اللقاء الذي أقيم  مساء أول أمس السبت، باستاد السلام في إطار مباريات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

و رفع فريق الزمالك رصيده للنقطة 59 بالفوز الذي حققه على فيوتشر ليحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد فريق فيوتشر عند النقطة 58 في المركز الرابع.

ويواصل فريق الزمالك انتصاراته مع المدرب أوسوريو والتى تحققت مؤخرا محليا بالكأس والدوري ليواصل الفريق نشواره نحو لقب الكأس ويعزز تقدمه في جدول ترتيب الدوري.

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