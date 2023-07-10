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الإثنين 10 يوليو 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

تشكيل سيراميكا المتوقع في مواجهة بيراميدز الليلة بالدوري

فريق سيراميكا كليوباترا
فريق سيراميكا كليوباترا

في مواجهة مرتقبة تقام في الثامنة والنصف مساء اليوم الاثنين على ملعب ستاد المقاولون العرب ، يلتقي فريق سيراميكا كليوباترا نظيره بيراميدز ، لحساب منافسات الجولة 33 من مسابقة الدوري الممتاز.
 

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موعد قمة الأهلي والزمالك في الدوري والقنوات الناقلة


وفي حال فوز فريق سيراميكا أو انتهاء اللقاء بنتيجة التعادل ، يتوج النادي الأهلي رسميًا باللقب الذي غاب عن خزائنه موسمين متتاليين توج بهما غريمه التقليدي نادي الزمالك.
ويذاع اللقاء المرتقب عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الفضائي الحصري للفعاليات المحلية المصرية ، في تمام الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

ومن المتوقع أن يبدأ سيراميكا المواجهة بكل من ..

حراسة المرمى: محمد بسام.
خط الدفاع: محمد شكري - أحمد رمضان بيكهام - رجب نبيل - أحمد هاني.
خط الوسط: محمد إبراهيم - محمد توني - محمد عادل - ميدو جابر - محمد عنتر.
الهجوم: صلاح محسن.

وجاء جدول ترتيب الدوري المصري كالتالى :

1- الأهلي 75 نقطة من 29 مباراة
2- بيراميدز 67 نقطة من 31 مباراة
3- الزمالك 59 نقطة من 32 مباراة

4- فيوتشر 58 نقطة من 33 مباراة
5- المصري البورسعيدي 47 نقطة من 32 مباراة
6- المقاولون العرب 43 نقطة من 32 مباراة
7- إنبي 42 نقطة من 32 مباراة

 

8- الاتحاد السكندري 42 نقطة من 32 مباراة
9- فاركو 41 نقطة من 33 مباراة
10- سموحة 36 نقطة من 32 مباراة
11- البنك الأهلي 35 نقطة من 32 مباراة

 

12- سيراميكا كليوباترا 34 نقطة من 32 مباراة
13- الإسماعيلي 34 نقطة من 32 مباراة
14- أسوان 33 نقطة من 32 مباراة
15- طلائع الجيش 33 نقطة من 32 مباراة


16- الداخلية 32 نقطة من 32 مباراة
17- غزل المحلة 32 نقطة من 32 مباراة
18- حرس الحدود 21 نقطة من 32 مباراة

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