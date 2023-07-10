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الإثنين 10 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

"بالطو" مفقود.. شاب ينهي حياة والدته المسنة بمُلة سرير

لحظة توقيف المتهم
لحظة توقيف المتهم

في ساعة توقف فيها الزمن وغام السواد ليغطي على كل المعطيات.. نال الابن العاق من والدته المسنة فلم يرحم هوانها أو ضعفها أو قلة حيلتها أمامه، ولا حتى صرخاتها تحت وطأة التعذيب الذي نالته بسبب قطعة ملابس سطرت بفقدانها شهادة وفاة للأسرة بالكامل.

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"بأي ذنب قتلت".. هو عنوان تلك الحكاية التي وقعت أحداثها بإحدى الشقق السكنية بمنطقة عين شمس، والتي بدأت بمشادة كلامية  بسبب فقدانه ردائه "بالطو" ليحتد الابن على والدته التي انكرت معرفتها بمكانه، وتحولت المشادة لمشاجرة كفتها البدنية في صالح الابن بالتأكيد، ليكيل ضرباته على الأم المنكوبة بلوح خشبي فإذا انكسر لوح تناول الآخر، حتى تحطمت الألواح السبعة.

وكنهاية لا مفر منها لفظت الأم المسنة أنفاسها الأخيرة تحت وطأة التعذيب والتي بلغت عامها الـ 72 منذ أشهر، ثم تركها جثة هامدة، وقام بالنزول للشارع وإخبار الجيران بوفاة والدته.. لتصنف تلك الواقعة كواحدة من أقسى وابشع الجرائم التي شهدتها الساحة المصرية في الآونة الأخيرة.

ومن هنا .. أبلغ الأهالي الأجهزة الأمنية بالواقعة، وبوجود جثة السيدة المسنة داخل الشقة، وانتقل فريق من جهات التحقيق إلى محل الواقعة، وعثروا على جثمان سيدة مسنة تبلغ 72 سنة، كما انتقل فريق من جهات التحقيق لمعاينة الجثمان، وأمروا بنقله إلى مشرحة زينهم.

 كما تم استدعاء فريق من رجال الطب الشرعي لتشريح جثمان المتوفاة، والوقوف على الأسباب الحقيقة التي أدت إلى الوفاة.

وعقب انتهاء التحقيقات أمرت نيابة شرق القاهرة، بإحالة عامل لمحكمة الجنايات، وأشارت التحريات إلى أن المتهم دائم التعدى بالضرب على والدته ويتعاطى المواد المخدرة وسلوكه سيء، وأنه يوم الحادث اعتدى على والدته بالضرب بملة السرير حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، وتم القبض على المتهم وإحالته للنيابة العامة التى قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة ضرب أفضى إلى موت وإحالته لمحكمة الجنايات.

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