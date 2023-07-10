ارتفاع معدل التضخم الشهري لأسعار السلع 2 % والسنوى يتجاوز 36.8 %

أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الإثنين، ارتفاع معدل التضخم في أسعار السلع الاستهلاكية للمواطنين 2 %، وبلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (177.6) نقطة خلال شهر يونيو مقارنة بشهر مايو 2023، وسجل معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية (36.8%) لشهر يونيو مقابل (14.7%) لنفس الشهر من العام السابق.

أرجع الجهاز برئاسة اللواء خيرت بركات، أهم أسباب هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (3.3%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (2.9%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (0.4%)، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (0.2%)، مجموعة الفاكهة بنسبة (5.7%)، مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (1.4%)، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (4.4%)، مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (3.3%)، مجموعة الدخان بنسبة (18.4%)، مجموعة الاقمشة بنسبة (2.1%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (2.1%)، مجموعة التنظيف والاصلاح وتأجير الملابس بنسبة (2.1%)، مجموعة الاحذية بنسبة (1.4%)، مجموعة اصلاح الاحذية بنسبة (1.2%)، مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة (0.6%)، مجموعة صيانة واصلاح المسكن بنسبة (2.0%)، مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة (4.9%)، مجموعة الادوات الزجاجية وادوات المائدة والادوات المنزلية بنسبة (2.9%)، مجموعة شراء المركبات بنسبة (1.6%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (0.5%).



وأشار الجهاز إلى أهم التغيرات الشهرية في أسعار السلع والخدمات حيث سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعًا قدره (1.5%) وتأتى التغييرات نتيجة: ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (3.3%)، ارتفاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (2.9%).ارتفاع أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (0.4%)، ارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (0.2%). ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (5.7%)، ارتفاع أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (1.4%)، ارتفاع أسعار مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (4.4%)، ارتفاع أسعار مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (3.3%).

وسجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعًا قدره (18.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المشروبات الكحولية بنسبة (9.3%) وارتفاع أسعار الدخان بنسبة (18.4%).

وسجل قسم الملابس والأحذية ارتفاعًا قدره (2.0%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأقمشة بنسبة (2.1%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (2.1%)، مجموعة التنظيف والإصلاح وتأجير الملابس بنسبة (2.1%)، مجموعة الاحذية بنسبة (1.4%).

وسجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعاً قدره (0.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة (0.6%)، مجموعة صيانة وإصلاح المسكن بنسبة (2.0%)، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (0.4%).

كما سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعًا قدره (3.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (1.7%)، مجموعة الاجهزة المنزلية بنسبة (4.9%)، مجموعة الأدوات الزجاجية وأدوات المائدة والأدوات المنزلية بنسبة (2.9%).

وسجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعًا قدره (1.8%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنتجات والأاجهزة والمعدات الطبية بنسبة (2.0%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (1.9%). وسجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعًا قدره (0.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة (1.6%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (0.5%). وسجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية ارتفاعًا قدره (0.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (2.7%).

وسجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعًا قدره (1.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (22.9%)، مجموعة الصحف والكتب والأدوات الكتابية بنسبة (0.9%).

سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً قدره (1.9%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (1.9%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (1.0%). وسجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعًا قدره (1.0%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (2.2%).

وأشار الجهاز إلى الارتفاع السنوي لأهم السلع حيث ارتفع قسم الطعام والمشروبات ارتفاعًا قدره (64.9%) وتأتي التغييرات نتيجة للآتي: ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (58.9%)، ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (92.1%)، ارتفاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (83.6%)، ارتفاع أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (67.0%)، ارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (31.1%)، ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (36.5%)، ارتفاع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (53.6%)، ارتفاع أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (35.5%).

وارتفع قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعًا قدره (45.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الدخان بنسبة (45.4%).

كما ارتفع قسم الملابس والأحذية ارتفاعًا قدره (23.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأقمشة بنسبة (36.2%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (22.9%)، مجموعة الاحذية بنسبة (21.0%).

وارتفع قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعًا قدره (6.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة (8.3%)، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (3.3%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (1.2%).

وارتفع قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعًا قدره (41.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (29.2%)، مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة (50.0%)، مجموعة الأدوات الزجاجية وأدوات المائدة والأدوات المنزلية بنسبة (39.4%).

وسجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعًا قدره (19.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة (13.7%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (23.6%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (30.2%). وسجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعًا قدره (23.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة (34.8%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (21.6%).

وسجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية ارتفاعًا قدره (1.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات البريد بنسبة (16.7%) .وسجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعًا قدره (28.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (31.3%)، مجموعة الصحف والكتب والأدوات الكتابية بنسبة (51.0%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (6.0%).

وأشار الجهاز إلى أن قسم التعليم سجل ثباتًا عند ارتفاع قدره (7.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة التعليم قبل الابتدائي والتعليم الأساسي بنسبة (8.5%)، مجموعة التعليم الثانوي العام والفني بنسبة (3.5%)، مجموعة التعليم بعد الثانوي والفني بنسبة (6.1%)، مجموعة التعليم العالي بنسبة (15.1%)، مجموعة التعليم غير محدد المستوى بنسبة (4.5%).

وسجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعًا قدره (49.0%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (49.3%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (31.2%). وسجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعًا قدره (28.9%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (34.9%)، مجموعة أمتعة شخصية بنسبة (50.5%).