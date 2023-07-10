الأرصاد تزف بشرى سارة للمصطافين.. فيديو

زفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، بشرى سارة للمصطافين، قائلا إن اضطراب حالة البحر المتوسط ستنتهي غدا ويمكنهم السباحة دون خوف.

وأوضحت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “صباح الخير يامصر”، المذاع على القناة الأولى اليوم الإثنين، أن البحر المتوسط مستمر في الاضطراب اليوم، خصوصا شواطئ شمال الدلتا مثل بلطيم ودمياط والسواحل الشمالية الغربية، مثل الأسكندرية ومطروح والضبعة والعلمين، مضيفة: “كل هذه المناطق معرضة لارتفاع الأمواج وسرعات الرياح التي تصل لـ70كم/ساعة، وارتفاع الأمواج يصل من 2.5 متر لـ3.5 متر”.

وأكدت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن هذه المنطقة غير مؤهلة لأعمال الصيد والملاحة البحرية وأعمال التنزه، وعلى المصطافين أخذ حذرهم بشكل كبير، خصوصا وأن هذا الإرتفاع من الممكن أن يشكل خطر على حياتهم.

سرعات الرياح

وأشارت إلى أن سرعات الرياح تبدأ في الهدوء من الغد وتبدأ معها تنخفض ارتفاع الأمواج ويكون البحر مؤهل لكافة أعمال الصيد والملاحة البحرية، ويوم الأربعاء يكون الطقس قد تحسن بشكل كبير، موضحة أن نسب الرطوبة مستمرة في الارتفاع بشكل كبير، مما يزيد الشعور بارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير، وتجعل درجات الحرارة المحسوسة أعلى من المسجلة بحوالي 3 درجات.

ذكرت أنه خلال هذه الأيام نستمر بالتأثر بمنخفض الهند الموسمي وهو منخفض جوي يحمل كتل هوائية معظمها قادمة من على البحر المتوسط، مما يؤدي لتشبع هذه الكتل بكميات كبيرة من بخار الماء، مما يؤدي لارتفاع نسب الرطوبة، وتكون المناطق الساحلية أعلى بنسب الرطوبة، أما المناطق الداخلية كلما تقدمنا للداخل تقل نسب الرطوبة، ودرجات الحرارة العظمى على القاهرة اليوم متوقع أن تكون 35 درجة مئوية، والمحسوسة بين الـ37 درجة و38 درجة مئوية.

الأرصاد: تجنب التعرض لأشعة الشمس

وناشدت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين بضرورة عدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة مما يُزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة، وإتباع النشرات الجوية باستمرار لمعرفة حالة الطقس، وارتداء غطاء للرأس أثناء الخروج في الشمس.

درجات الحرارة اليوم

القاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 25 درجة.

الإسكندرية العظمى 30 والصغرى 23 درجة.

مطروح العظمى 30 درجة والصغرى 24 درجة.

سوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 25 درجة.

قنا العظمى 41 درجة والصغرى 28 درجة.

أسوان العظمى 41 درجة والصغرى 29 درجة