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الإثنين 10 يوليو 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

خطوات الاستعلام عن معاش أغسطس 2023 إلكترونيًا

صرف المعاشات
صرف المعاشات

أتاحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، العديد من الخدمات الإلكترونية لأصحاب المعاشات، ومنها الاستعلام عن قيمة المعاشات، للتسهيل عليهم.

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التأمينات تزف بشرى سارة لأصحاب المعاشات (فيديو)

ويمكن لأصحاب المعاشات الاستعلام عن قيمة معاشات شهر أغسطس 2023 قبل بدء صرفه من ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبنوك، أو البريد المصري المنتشرة على مستوى الجمهورية، أو من خلال المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة، وذلك يوم الثلاثاء 1 أغسطس 2023.

خطوات الاستعلام عن قيمة المعاشات 

ولفتت التأمينات الاجتماعية، إلى أنه يتم الاستعلام عن قيمة المعاشات من خلال الخطوات التالية:

- الدخول على الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية 

- اختيار الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش.

- إذا كنت مستخدمًا لموقع التأمينات ستظهر النتيجة على الفور.

- إذا لم تكن مستخدمًا يمكنك عمل أكونت وتسجيل الدخول.

يذكر أن التأمينات الاجتماعية، أشارت في تقرير صادر عنها إلى أن عدد أصحاب المعاشات والمستحقين نحو 11 مليون مواطن يقومون بصرف ما يقارب من 29 مليار جنيه شهريًا.

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