تداول 7000 طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر اليوم الإثنين 2023/7/10م، وأن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن وتم تداول 7000 طن بضائع عامة ومتنوعة و489 شاحنة بضائع و 103 سيارة، وشملت حركة الواردات 2000 طن بضائع عامة ومتنوعة و 229 شاحنة بضائع و 84 سيارة.

بينما شملت حركة الصادرات 5000 طن بضائع عامة ومتنوعة و 260 شاحنة بضائع و 19 سيارة، و يستعد ميناء سفاجا البحرى اليوم لمغادرة السفينتين القاهرة والحرية 2.

كما استقبل الميناء بالأمس السفينتين القاهرة والحرية، وغادرت الميناء العبارة امل، ويشهد ميناء نويبع البحرى تداول 1200 طن بضائع عامة ومتنوعة و 220 شاحنة بضائع .

ويشهد الميناء رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين سينا وايلة، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2600 راكبا بموانيها .