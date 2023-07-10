وفاة سيدة إزاء الأمطار الغزيرة يُجبر اليابان حالة التأهب

توفيت امرأة وفُقد 3 أشخاص آخرين في اليابان، إزاء هطول أمطار غزيرة تسببت في حدوث انهيارات أرضية، فيما حثت السلطات عشرات الآلاف على مغادرة منازلهم خشية وقوع المزيد من الانهيارات الأرضية والفيضانات.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية أن امرأة في السبعينيات من عمرها توفيت عندما تعرض منزلها لانهيار أرضي، بينما فُقد ثلاثة أشخاص بعدما ضرب انهيار أرضي منزلين في مقاطعة ساجا، حسبما أفادت رويترز.

وأصدرت السلطات اليابانية تحذيرا من الدرجة القصوى من هطول أمطار غزيرة في مناطق بمقاطعتي فوكوكا وأويتا في جزيرة كيوشو والتي سبق وحدث بها الانهيارات.

وقالت وزارة الأراضي إن مياه ثمانية أنهار على الأقل فاضت على ضفافها، ووقعت عشرات الانهيارات الطينية في منطقة سبق منذ سنوات.

تعطل رحلات القطارات

عوطلت الأمطار الغزيرة في غربي اليابان، أمس الأحد، رحلات القطارات بين محطتي هيروشيما وهاكاتا على قطار سانيو شينكانسن السريع، وفقا لما أعلنته شركة سكك حديد غرب اليابان.

ونقلت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية عن الشركة المشغلة قولها إن الرحلات تم تعليقها من حوالي الساعة 8:30 من صباح اليوم الأحد بالتوقيت المحلي (23:30 من مساء السبت بتوقيت جرينتش)، مضيفة أنها تتوقع أن تبدأ القطارات في العمل مرة أخرى في الساعة الواحدة ظهرا على أقرب تقدير.

وحذرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية من حدوث انهيارات أرضية وفيضانات في ياماجوتشي والمحافظات القريبة، وذلك مع توقع هطول أمطار غزيرة في المناطق الغربية والشرقية بسبب موسم الأمطار الذي لا يزال مستمرا في البلاد.

ووصل مستوى الأمطار في مدينة شيمونوسيكي بمحافظة ياماجوتشي 55 ملليمترا في الساعة بحلول صباح اليوم الأحد.

وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية أنه فى مدينة إيزومو، كان هناك ما لا يقل عن 15 انهيارًا أرضيًا وتأثر 20 موقعًا بفيضان الأنهار.

وفى شيماني، شهدت إيزومو 109 ملم من الأمطار فى فترة ست ساعات اليوم، بينما سجلت منطقة ماتسو المجاورة 95.5 ملم من الأمطار، وفقًا لوكالة الأرصاد الجوية اليابانية.

وقالت الوكالة إنه مع بقاء جبهة الأمطار الموسمية فوق الأرخبيل الياباني، يرجى توخى الحذر خاصة فى المناطق الغربية والجنوبية الغربية والوسطى من اليابان حيث من المحتمل حدوث عواصف رعدية يوم الأحد.

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