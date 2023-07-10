السنة الهجرية .. القومي للبحوث الفلكية يعلن انطلاقها في هذا الموعد

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن غرة شهر محرم وأول أيام السنة الهجرية الجديدة 1445 ستكون يوم الأربعاء الموافق 19 يوليو الحالي، بحيث تكون عدة الشهر 29 يومًا.

وأكد الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد، ورئيس الرابطة العربية للفلك وعلوم الفضاء، إنه طبقًا للحسابات الفلكية التي يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد فإن هلال شهر المحرم سيولد مباشرة في تمام الساعة التاسعة و33 دقيقة مساءَ بتوقيت القاهرة المحلي يوم 29 ذي الحجة 1444هـ الموافق 17 يوليو الحالي أو ما يعرف بيوم الرؤية.

وأضاف القاضي، في بيان صحفي، أنه يلاحظ أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس يوم الرؤية في مدينة القاهرة وكذلك في الغالبية العظمى من العواصم والمدن العربية والإسلامية.

وأوضح رئيس المعهد، أن الفترة الزمنية لمكث الهلال فوق الأفق بعد غروب الشمس في ذلك اليوم (يوم الرؤية) في بعض الدول العربية والإسلامية بالرغم من حدوث الاقتران فيها بعد غروب شمس ذلك اليوم حيث يغرب الهلال فيها بعد غروب شمس ذلك اليوم، ولا يعتد بفترة المكث هذه لحدوث الاقتران بعد غروب شمس ذلك اليوم، وأكد أنه وفقًا لذلك يكون يوم 18 يوليو الحالي هو المتمم لشهر ذي الحجة 1444هـ.