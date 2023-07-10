10 آلاف جنيه.. تعيد سمع «حسن»

الطفل «حسن أحمد محمد» يبلغ من العمر 8 سنوات، منذ ولادته اكتشف الأطباء إصابته بضعف سمع شديد بالأذنين، ويحتاج إلى تركيب سماعات طبية، وحصل عليها من التأمين الصحى، إلا أنها كثيرة الاعطال والصيانة، والآن أصبحت دون جدوى ولا تعمل.

وحالياً يحتاج الطفل إلى تركيب سماعات طبيه بالأذنين تتكلف عشرة آلاف وثلاثمائة وستين جنيهاً، وإلى عمل جلسات تخاطب بشكل مستمر، كى تتحسن الحالة، ويستطيع الكلام والاستمرار بالمدرسة مثل باقى الأطفال، لكن تكلفتها الشهرية عالية، بالإضافة إلى مصاريف العلاج، وهى كبيرة جداً بالنسبة لوالده، الذى لا يملك من حطام الدنيا شيئاً، والآن الطفل مهدد بصعوبات وفقدان نعمة الكلام، لعدم توافر النفقات المطلوبة للعلاج، وهى مبالغ كبيرة تفوق المقدرة المالية للاسرة، والأب عامل بسيط باليومية لا يستطيع تلبية المتطلبات الضرورية للأبناء.

جاءت أم الطفل إلى عيادة الوفد تبحث عن الأمل فى إنقاذ فلذة كبدها، وتناشد أهل الخير من أصحاب القلوب الرحيمة مساعدتها العاجلة بنفقات شراء السماعات وجلسات التخاطب، أو توفير السماعات وجلسات التخاطب بأحد المراكز الطبية، حيث لا يوجد للأسرة أى مصدر مالى ثابت يساعد فى نفقات الحياة، ومصاريف العلاج ضخمة لا تقدر عليها.

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