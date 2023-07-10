إجراء جديد تعلنه السفارة الأمريكية بشأن تجديد التأشيرة للسعوديين

أصدرت السفارة الأمريكية بالرياض تنويها بتسهيل إجراءات تجديد التأشيرات للمواطنين السعوديين مع برنامج الإعفاء من المقابلة، وفق روسيا اليوم.

ونشرت السفارة الأمريكية على حسابها في "تويتر" تنويها من مستشار السفارة للشؤون القنصلية لفائدة المتقدمين للحصول على تأشيرة سفر للولايات المتحدة.

تنويه من مستشار السفارة للشؤون القنصلية للمتقدمين للحصول على تأشيرة سفر للولايات المتحدة:



-أصبح تجديد التأشيرة أسهل الآن مع برنامج الإعفاء من المقابلة! يمكن للمواطنين السعوديين الذين يستوفون شروط الإعفاء من المقابلة تجديد تأشيراتهم عن طريق خدمة البريد دون الحاجة إلى إجراء مقابلة… https://t.co/4Vb96WVnL0 — U.S. Embassy Riyadh (@USAinKSA) July 9, 2023

وجاء في الإعلان أن "تجديد التأشيرة أصبح أسهل الآن مع برنامج الإعفاء من المقابلة"، حيث "يمكن للمواطنين السعوديين الذين يستوفون شروط الإعفاء من المقابلة، تجديد تأشيراتهم عن طريق خدمة البريد دون الحاجة إلى إجراء مقابلة شخصية".

وتوجهت السفارة للسعوديين غير المؤهلين لبرنامج الإعفاء بأنهم يمكنهم التقديم عبر الانترنيت، في حين أكدت "تقليل وقت الانتظار للحصول على موعد لإجراء مقابلة التأشيرة إلى النصف"، لتختم إعلانها بعبارة "يا هلا فيكم بأمريكا!".