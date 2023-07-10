السكرتير العام لحزب الوفد يجتمع مع أدمن ومؤسسي الجروبات الوفدية

التوافق على ميثاق شرف وفدي للتعامل مع السوشيال ميديا

فصل المسيئين .. والنقد السياسي دون تجريح مباح للجميع

تشكيل لجنة خماسية لرصد وقائع السب والقذف

عقد الدكتور ياسر الهضيبي سكرتير عام حزب الوفد، اجتماعا مع أدمن ومؤسسي الجروبات الوفدية عبر مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، وتوصل الاجتماع ألي ثلاثة قرارات صدرت بإجماع الآراء بعد عرضها من قبل سكرتير عام الحزب الدكتور ياسر الهضيبي على الحاضرين بالاجتماع وهذه القرارات هي:

1- تطبيق قرار الهيئة العليا بفصل كل من يسئ لوفدي أو وفدية سواء من الأعضاء أو القيادات بالسب والقذف .

2 - عدم فصل أي عضو يقوم بالنقد السياسي دون تجريح أو تشهير بالأفراد .

3- تشكيل لجنة مراقبة ورصد لجميع الجروبات لرصد المخالفات التي تمثل خروج عن السلوك العام ومبادئ حزب الوفد وقوانين السب والقذف ، وتم تشكيل لجنة الرصد من الزملاء الأتي أسمائهم :

صبري السيد

عمرو النعماني

رضا موافي

أحمد حسان

فاتن رضوان

وتوافق الحضور على ميثاق شرف وفدي

وينص علي مايلي :

إن الكلمة أمانة ومسئولية وهي كالسهم إذا انطلقت لا تعود مما لا شك فيه أن مواقع التواصل الاجتماعي أضحت جزءا من واقعنا المعاصر والوفد لا ينفصل عن هذا الواقع إن انتشار جروبات الواتساب والفيس بوك المنسوبة للوفد والتي أنشأت بواسطة أبناء الوفد أصبحت واقعا ملموسا لا بد أن يكون له من الضوابط ما يحافظ على الهدف الذي أنشأت من أجله .

وهو الحفاظ على استقرار الوفد وتماسكه وليس تمزيقه يجب أن تحافظ تلك الجروبات على تماسك الوفديين كأسرة واحدة وأن لا تكون سبيلا للتشرذم والشتات بين أبناء البيت الواحد في الآونة الأخيرة رصدت إدارة الحزب استغلال البعض لوجود تلك الجروبات لتمزيق الوفد وإضعافه بالتلاسن تارة وتارة أخرى ببث الشائعات لإحداث فوضى داخلية هي أخطر على الوفد من كل تحديات الخارج لذلك كان على أدارة الحزب إصدار مثل هذا الميثاق للحفاظ علي الوفد وثوابته إيمانا بحق الوفديين في الاختلاف وإبداء الرأي دون أن يؤثر ذلك على سلامة الحزب واستقراره ميثاق الشرف الوفدي.

الباب الأول: مبادئ عامة

1- حرية الرأي هي جوهر ليبرالية الوفد

2- إلتزام الآداب العامة واحترام الحريات الفردية والكرامة الإنسانية والبعد عن الطعن والتجريح هو جزء أصيل من ثوابت الوفد

الباب الثاني: الحقوق والالتزامات

أولا الحقوق :

1- للوفديين الحق في المعرفة

2- للوفديين الحق في إبداء الرأي بحرية كاملة

3- حرية التعبير مكفولة لجميع الوفديين وفقا لنصوص هذا الميثاق

4- لا يجوز إتخاذ أي قرار عقابي أو تأديبي ضد أي وفدى ما لم يخالف اللائحة وبنود هذا الميثاق.

ثانيا الالتزامات :

1- يلتزم أدمن الجروبات بالحفاظ على الآداب العامة

2- يلتزم أدمن الجروبات بحذف اي منشور أو عضو يخالف الآداب العامة المتفق عليها بالطعن والتجريح والتلاسن

3- يلتزم أدمن الجروبات بطرح قضايا حوارية بناءة

4- يلتزم أدمن الجروبات بتنبيه الأعضاء إلى عدم نشر اي شائعات أو توجيه اتهامات دون سند واضح وحذف من يخالف ذلك منهم

5. يلتزم أدمن الجروبات بالتنبيه على الأعضاء بالتزام الموضوعية واحترام آداب الحوار وعدم انتهاك حرمة الحياة الخاصة وإقصاء من يخالف ذلك

6- تتخذ إدارة الحزب كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على الوفد ضد من يتعمد مخالفة هذا الميثاق.

7- يلتزم أدمن الجروب بحذف أي عضو يتعرض لاي زميل بالسب أو التلميح أو الإيحاء.

٨- يكون أدمن الجروب مسئول مسئولية كاملة إمام إدارة الحزب إذا لم يلتزم بهذا الميثاق كاملاً ويعتبر جروبه خارج الميثاق.

ختاماً سيبقي الوفد قويا شامخا بإدراكنا جميعا لواجباتنا نحوه فبقاء الوفد مرهون بصنيعة أبناءه الوفد للجميع وبالجميع.



