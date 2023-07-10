حورية فرغلي تكشف تفاصيل إجرائها عملية استئصال الرحم: كان نفسي أخلف (فيديو)

قالت الفنانة حورية فرغلي، إنها قامت باستئصال 7 أورام من داخل الرحم منذ 15 عام، و الطبيب المعالج قام بإعطائها مُهلة لمدة 10 سنوات للزواج و الإنجاب ثم إستئصال الرحم.

وأوضحت حورية فرغلى، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء DMC" المذاع عبر فضائية "دي ام سي"، أنها أثناء زيارتها لمريض بالمستشفي فوجئت بأن بنطالها ملئ بالنزيف، معقبة: "الدكتور كشفلي وقال لازم أدخل عمليات تاني يوم الساعة 7 الصبح وفعلا دخلت وعملت العملية".

9 أورام خبيثة داخل الرحم بحجم كبير

وكشفت حورية فرغلي، عن وجود 9 أورام خبيثة داخل الرحم بحجم كبير، و ذلك ما ألزم الطبيب بإستئصال الرحم بالكامل، موضحة أنها علمت ذلك بعد إجراء العملية، قائلة: "كان نفسي أخلف بس ربنا مأذنش إن دا يحصل".

وأضافت، أنها حاليا تشعر بتحسن كبير بعد النزيف الذي كانت تعاني منه شهريا و يقوم باستنزافها، مطمئنة جمهورها أنها خرجت من المستشفى منذ يومان و تستطيع المشي حاليا بشكل جيد.

وتابعت حورية فرغلي: " أثناء وجودي في المستشفى محدش فكر يزورني أو يسأل عني بهد أجراء العملية"، و ذلك بالرغم من نشر أخبار عن ما تعرضت له من أزمة صحية لكن لم يقم أحد بزيارتها، قائلة: "أنا مش هشحت الحب من حد و عيلتي كفاية عندي".

ويعتبر استئصال الرحم عملية جراحية كبرى تستغرق فترة نقاهة طويلة يأتي مع مخاطر وأثار جانبية، وهو دائم اعتمادًا على نوع الجراحة التي تخضعين لها، يمكنك الدخول في سن اليأس أو تجربة أعراض انقطاع الطمث لن تتمكني أيضًا من الحمل بعد العملية.



مضاعفات استئصال الرحم



كما هو الحال مع أية عملية جراحية، هناك احتمال ضئيل بحدوث مشاكلـ يمكن أن تشمل المشاكل: جلطات دموية، عدوى شديدة، نزيف، انسداد الأمعاء، إصابة المسالك البولية، مشاكل متعلقة بالتخدير.

ويتعافى معظم الناس من استئصال الرحم في نحو أربعة إلى ستة أسابيع، ويعتمد تعافيك على نوع استئصال الرحم الذي أجريته وكيف أجريت الجراحة يستغرق التعافي من استئصال الرحم عن طريق المهبل والمنظار وقتًا أقل من التعافي من استئصال الرحم في البطن.