موسيالا يتمنى انضمام هاري كين لـ البايرن

تحدث جمال موسيالا، لاعب وسط بايرن ميونخ الألماني، عن هاري كين مهاجم توتنهام الإنجليزي المرشح للانضمام للفريق البافاري.

وقال موسيالا: كين سيكون مناسبًا لفريقه، معربًا عن أمله في أن ينتقل اللاعب لصفوف الفريق .

وقال موسيالا في تصريحات صحفية : كين ظهر بشكل جيد جدا في الدوري الإنجليزي لسنوات، وسيكون مناسبا وجيدا بالنسبة لنا.

وتسلم لاعب وسط المنتخب الألماني البالغ من العمر "20 عاما"، جائزة أفضل رياضي شاب.

ويمتد عقد كين، قائد المنتخب الإنجليزي، مع توتنهام حتى عام 2024، لكن التقارير أكدت أن بايرن ميونخ يحضر عرض ثان لضم اللاعب ، وذلك بعد رفض العرض الأول والذي قيل إنه وصل إلى 70 مليون يورو (7ر76 مليون دولار).

ويبحث بطل الدوري الألماني 11 مرة متتالية، عن مهاجم جديد يعوض المركز الشاغر منذ رحيل البولندي روبرت ليفاندوفسكي إلى برشلونة الإسباني الموسم الماضي.

وزار توماس توخيل مدرب بايرن ميونخ هاري كين في لندن في منتصف مايو الماضي من أجل اقناعه بالانضمام إلى أبطال الدوري الألماني في الصيف.