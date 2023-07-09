ميدو يطالب فيتوريا بضم حمزة علاء لقائمة مصر في أمم أفريقيا 2023

طالب أحمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق، الب تغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الوطني الأول، بضم على الأقل 4 لاعبين من المنتخب الأولمبي لقائمة المنتخب الوطني الأول في منافسات أمم أفريقيا كوت دايفور 2023.

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قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "لابد من وجود على الأقل 4 لاعبين من المنتخب الأولمبي في منافسات أمم أفريقيا 2023".

وأضاف: "لابد من وجود حمزة علاء في قائمة أمم أفريقيا 2023 ويكون الحارس الثالث لمنتخب مصر الوطني الأول" .

وواصل: "لابد من منح فرصة أيضا لحسام عبد المجيد للتطور، وهذا هو النجاح الحقيقي" .

واختتم: "وملهاش لازمة إنك تنزل 3 أو 4 لاعيبة كبار يروحوا الأولمبياد، ليه تحرم لاعبين شباب حاربوا وبقوة إنهم يلعبوا الأولمبياد"

في سياق متصل منحت اللجنة المنظمة لبطولة كأس أمم أفريقيا تحت 23 عاما والمؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024، جائزة أفضل حارس إلى اللاعب المصري حمزة علاء.

وقدم حمزة علاء أداء مميزًا على مدار مباريات كأس أمم أفريقيا تحت 23 عاما وكان حاضرًا في المباراة النهائية أمام المباراة ولم يتلقى منتخب مصر سوى هدفين فقط في البطولة الأفريقية أمام المغرب في النهائي.

إبراهيم عادل بحصد جائزة أفضل لاعب في بطولة إفريقيا للشباب

حصل إبراهيم عادل نجم منتخب مصر الأولمبي ونادي بيراميدز، على جائزة أفضل لاعب في بطولة كأس أمم أفريقيا تحت 23 غاما المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024.

توج منتخب المغرب الأولمبي ببطولة كأس أمم أفريقيا تحت 23 عاما بعد فوزه على منتخب مصر بهدفين لهدف، في المباراة النهائية التي جمعت بينهما في المغرب على ملعب مولاي الأمير عبدالله.