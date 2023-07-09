ارتفاع الأمواج فى البحر المتوسط وغلق الشواطئ غدًا.. نصائح للمصطافين

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الساعات المقبلة، بالإضافة إلى الظواهر المتوقع حدوثها، إذ أنه من المتوقع أن يكون هناك ارتفاع في الأمواج على شواطئ البحر المتوسط، وحدوث إغلاق لبعض الشواطئ.

حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا الأثنين

وأشارت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامى بهيئة الأرصاد الجوية، أن هناك إغلاق لبعض الشواطئ في الإسكندرية وبلطيم ودمياط، مشددة على أن هذا الأماكن غير مؤهلة لأعمال الصيد والتنزة، ومن المتوقع أن يستمر ارتفاع الأمواج لغدا 2.5 إلى 3.5.

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وأوضحت انه من المتوقع أن يعاود الطقس إلى الهدوء بشكل تدريجي بداية من يوم الثلاثاء، وتقل ارتفاع الأمواج ونحس بالتحسن يوم الأربعاء.

ارتفاع الأمواج على عدد من الشواطئ غدًا الأثنين

وعلى الجانب الأخر، فأن ارتفاع الأمواج يكون بشكل معتدل على البحر الأحمر، وتصلح اعمال الملاحة وأعمال الصيد، منوهة بان هذه الظاهرة لا تتكرر في فصل الصيف، على المصطافين توخى الحذر خلال فترة عدم الاستقرار.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن توقعاتها لحالة الطقس غدًا، حيث يسود طقس معتدل الحرارة فى الصباح الباكر على كافة الأنحاء، حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل ليلا على كافة الأنحاء.

درجات الحرارة وارتفاع الأمواج.. طقس الأثنين

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدًا الأثنين

كما أطلق الأرصاد إنذارا بحريا عاجلا خاصا بالبحر الأبيض المتوسط، حيث يستمر اضطراب حالة البحر وتنشط الرياح الشمالية الغربية على البحر المتوسط مما تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على شواطئ (مطروح- بلطيم- الإسكندرية- العلمين- دمياط) ويصل ارتفاع الأمواج 4 أمتار.

بيان بحالة الطقس المتوقعة من الأثنين الموافق 10 يوليو إلى السبت الموافق 15 يوليو 2023

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن أسباب تغير حالة الطقس وارتفاع درجات الحرارة، حيث قالت أن منخفض الهند الموسمي هو السبب في هذا التغير، وهو منخفض حراري ضخم يؤثرعلى ثلاث قارات هن أسيا وأفريقيا وأوروبا.