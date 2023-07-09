مهند شعبان بطل العالم للخماسي الحديث يوقع عقود رعاية مع روابط الرياضية

وقع بطل العالم للخماسي الحديث مهند شعبان لاعب نادي المؤسسة العسكرية ومنتخب مصر للخماسي الحديث عقود رعاية وتسويق مع شركة روابط الرياضية استعدادا لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 .

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تم التوقيع اليوم بجهاز الرياضة للقوات المسلحة بحضور اللواء حسام خضر رئيس جهاز الرياضة والمهندس شريف العريان رئيس اتحاد الخماسي الحديث والأمين العام للجنة الأولمبية المصرية والدكتور مهندس وليد الملاح رئيس مجلس ادارة روابط الرياضية والدكتور حاتم كمال رئيس قطاع الرعاية والعميد خالد محمود مدير الشركة.

وشهد حفل التوقيع مناقشة سبل التعاون بين شركة روابط الرياضية وجهاز الرياضة والاتحاد المصرى للخماسي الحديث استعدادا لأولمبياد باريس ٢٠٢٤ والبطولات القادمة.

وأعرب بطل العالم للخماسي الحديث مهند شعبان عن تقديره للدعم اللامحدود الذى يقدمه جهاز الرياضة والاتحاد المصري للخماسي الحديث له والذى كان له بالغ الأثر فى تحقيق العديد من الانجازات خلال الموسم الحالى وأنه يمتلك طموحات كبيرة للفترة القادمة.

وأعرب مهند شعبان عن سعادته بالتوقيع لروابط الرياضية ودورها الكبير خلال السنوات الأخيرة ،مؤكدا أنها خطوة جديدة في مسيرته ويسعى لمزيد من الانجازات في الفترة القادمة.

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