هوس "التريند".. تحدي القفز من القارب نشاط مائي خطير

هوس "التريند" يدفع بنا إلى التهلكة، هو افضل وصف لما يعتاد عليه الشباب والأطفال من خلال المشاركة في تحديات خطرة، ومن الممكن ان تصل بهم إلى إنهاء حياتهم، ودائمًا ما تكون هذه التحديات من أجل حصد المزيد من المتابعين، ولا يعرف من يشارك في التحدي ما سينتهي به هذا التحدي.

تحدي خطير للشبان والفتيات

ومن التريندات الأخيرة، التي انتشرت بكثرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وبالاخص بين المصطافين على الشواطئ وفي البحار، هو تحدي القفز من القارب وهو يسير بسرعة، والذي سبب في 4 ضحايا "كسروا أعناقهم"، وانتشر هذا الفيديو بكثرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا التحدي هو مشاركة الأفراد في أنشطة مائية خطيرة.

وأظهر الفيديو، الشبان والفتيات وهم يقفزون من مؤخرة السفن أثناء تحركهم بسرعة عالية وتسببت الأمر في أربع حالات وفاة في ألاباما الأميركية، وتم تعميم هذا التحدي بين رواد "تيك توك"، حيث إن المشاركون في هذا التحدي يتحركون لمؤخرة القارب ومن ثم يقفزون بطريقة بهلوانية، ويستمر القارب بسرعة عالية ولا يتوقف.

وأودت هذه "البدعة" الجديدة بحياة أربعة أشخاص، بعد أن كسروا أعناقهم على الفور، وعلى غرار حالات الوفاة، هناك أعداد كبير من المواطنين المشاركين في هذا التحدي تم إنقاذهم من قبل فرق الإنقاذ قبل إختناقهم ووفاتهم للعديد من الأسباب.

وضحايا هذا التحدي يقفزون من على أعلى سلم بالقارب، ووصف فرق الإنقاذ هذه المشاهد بأنه "هووس" و"غباء"، ولا يجب أن يمارس الشبان والفتايات مثل هذه الممارسات والذي تعد سبب في وفاة بعضهم.