محمد بركات يكشف خطة المنتخب لأولمبياد فرنسا (فيديو)

قال محمد بركات عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، إن الجيل الحالي لـ المنتخب الأوليمبي يملك لاعبين على مستوى كبير من الموهبة، لافتًا إلى أن المدير الفني البرازيلي للمنتخب الأوليمبي بصمته واضحة على أداء الفريق".

المنتخب الأوليمبي حقق هدفه من بطولة أمم إفريقيا بالتأهل لأولمبياد فرنسا

وأضاف بركات، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد مساء اليوم ، أن المنتخب الأوليمبي حقق هدفه من بطولة أمم إفريقيا تحت عام 2023 بالتأهل لأولمبياد فرنسا، مشيرا إلى أن اللاعبين قدموا أداء قويا طوال مباريات البطولة.

وتابع: “كان هناك تشكيك في الجيل الحالي للمنتخب الأوليمبي مقارنة بالأجيال السابقة”، مشددا على أنه كان لديه ثقة كبيرة في اللاعبين وهو ما كان يؤكده دائما خلال جلساته مع لاعبي المنتخب الأوليمبي.

الفترات المقبلة سيتم الإعداد لبطولة الأولمبياد في فرنسا من خلال خطة كبيرة

ولفت محمد بركات إلى أن الفترات المقبلة سيتم الإعداد لبطولة الأولمبياد في فرنسا من خلال خطة كبيرة، مبينا أن محمود صابر استحق الطرد في المباراة دون تعمد منه وهو ما أظهرته اللعبة لكن اللاعب لم يكن يقصد الخشونة.

حكم المباراة كان «متكتف» ولم يكن سببا في خسارة المنتخب

وأوضح أن حكم المباراة كان «متكتف» ولم يكن سببا في خسارة المنتخب، مبينا أن المنتخب قدم أداء قويا خلال المباراة النهائية أمام المنتخب المغربي، وهدف محمود صابر «حاجة جميلة»، وكان من الممكن أن يسجل المنتخب أكثر من هدف خلال المباراة.

النظرة اختلفت في الاحتراف والنزول بالأعمار الصغيرة

وأكد محمد بركات أن الهدف المقبل للمنتخب الأولمبي، هو الإعداد للأجندة الرياضية المقبلة، مشيرا إلى أن المنتخب توج بالعديد من الجوائز خلال فعاليات البطولة سواء أفضل حارس لحمزة علاء، وإبراهيم عادل أفضل لاعب، قائلا:«أنا من أنصار من كل ما اللاعب يطلع برا للاحتراف، بيزيد مستواه وده بيكون له تأثير على المنتخب الأول، وحاليا النظرة اختلفت في الاحتراف والنزول بالأعمار الصغيرة، وشوفنا منتخب المغرب، في لاعيبة كتيرة محترفة في الدوريات الأوروبية».