طريقة عمل الكانيلوني بالبشاميل بخطوات بسيطة

يعتبر الكانيلوني بالبشاميل من أنواع المكرونة الإيطالية الإسطوانية الشكل، والتي تُضاف في داخلها أنواع من الحشوات والصلصات، لذلك نقدم لكم طريقة تحضيرها بطعم صوص البشاميل الشهي.

الكانيلوني بالبشاميل

مقادير الكانيلوني بالبشاميل

- لتحضير الحشوة :

صدر الدجاج : كيلو (مقطع)

جبنة : كوب (موزاريلا وبارميزان بحسب الرغبة)

الفطر : 2 كوب

- لتحضير البشاميل :

الزبدة : نصف كوب

طحين : 6 ملاعق كبيرة

حليب : 7 اكواب

ملح : رشّة

الفلفل الأبيض : رشّة

الزيت النباتي : 2 ملعقة كبيرة

- الكانيلوني : 500 غراماً (مكرونة)

الكانيلوني بالبشاميل

طريقة التحضير

ذوّبي الزبدة في قدر على النار، ثم أضيفي الطحين وقلّبي جيداً.

اسكبي الحليب بشكل تدريجي مع التحريك المستمر حتى يثقل الخليط، ثم تبلي بالملح والفلفل الأبيض.

سخني الزيت في قدر متوسط الحجم على النار، ثم أضيفي قطع الدجاج والفطر مع التحريك حتى النضج.

أضيفي كوبين من البشاميل وربع كمية الجبن، ثم ارفعي القدر عن النار.

افردي عجينة من الكانيلوني وضعي القليل من الحشوة داخلها، ثم لفيّها على شكل رول، وأعيدي العملية حتى نفاذ الكمية.

حضري صينية فرن ووزعي بها رولات الكانيلوني، ثم اسكبي كمية صلصة البشاميل المتبقية ووزّعي الجبن المتبقي على الوجه.

حمّي الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

أدخلي الصينية إلى الفرن حتى يتحمر الوجه، ثم قدمي الكانيلوني بالبشاميل ساخناً.