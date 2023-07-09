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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

حضري باستا السلمون بالكريمة بأشهى طريقة

باستا السلمون بالكريمة
باستا السلمون بالكريمة

تعتبر باستا السلمون بالكريمة من أشهي الأطعمة التي يمكن صنعها، لذلك نقدم لكم طريقة تحضيرها باستخدام كريمة الطهي الشهية و المناسبة للوصفات الغنية بالطعم.

باستا السلمون بالكريمة

مقادير باستا السلمون بالكريمة

- الباستا : 250 غراماً (بنه)

- السلمون المدخن : 175 غراماً (مقطع مكعبات)

- البصل : 2 حبة (مفروم)

- الثوم : سن (مفروم ناعم)

- الزبدة : ملعقة كبيرة (زبدة نادك)

- كريمة الطبخ : كوب (كريمة الطبخ من نادك)

- برش ليمون : ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : رشّة

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- الفطر : نصف كوب (مقطع شرائح)

- جبن البارميزان : ملعقتان متوسطتان

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طريقة التحضير

ذوّبي زبدة نادك في قدر على النار وأضيفي البصل والثوم وشوحي حتى يذبلا.

أضيفي الفطر و قلبي لمدة 5 دقائق حتى يذبل

أضيفي قطع السلمون وحركي لدقيقة، ثم أسكبي كريمة الطبخ من نادك وبرش الليمون الحامض

تبّلي بالملح والفلفل الأسود واتركي الخليط على نار متوسطة حتى يغلي.

أضيفي المكرونة المسلوقة وقلبي الخليط جيداً حتى تتداخل المكوّنات.

أطفئي النار وأنثري جبن البارميزان وقلبي قليلاً، ثم قدميها ساخنة.

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