جمال الغندور يؤيد إسناد مباراة القمة لحكام مصريين (فيديو)

قال جمال الغندور، الحكم الدولي المصري السابق، إن مباراة القمة بين الأهلي والزمالك المقبلة يجب أن تقام بحكام مصريين؛ لأنهم أفضل من الأجانب.

وأضاف جمال الغندور خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج “علي مسئوليتي”والمذاع عبر قناة “صدى البلد” مساء اليوم الأحد، أن الغرض من بطولة كأس أمم أفريقيا تحت 23 عاما، هو الوصول إلى أولمبياد باريس، مؤكدا أنها ليست بطولة منتظمة أو معتمدة وإنما تصفيات لاختيار فرق تمثل القارة الأفريقية في السمراء.

وتابع، أن مصر حققت هدفها من البطولة بنسبة 99 % وهو التأهل للأولمبياد وأخفقت في تحقيق 1 % وهو التتويج بالكأس.حول طرد محمود صابر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أكد الغندور أن اللعبة من الألعاب الصعبة الفيصل فيها، واللاعب قام بهذه الحركة من أجل الوصول للكرة ولكنه لم يصل لها، موضحا أن الطرد أثر على نتيجة المباراة التي كانت خارج الأرض.

وأكمل جمال الغندور، أن الحكام الذين أداروا مباراة منتخب مصر أمام المغرب، حديثي العهد بإدارة المباريات وتم الدفع بهم مرة واحدة.



وحول طرد محمود صابر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أكد الغندور أن اللعبة من الألعاب الصعبة الفيصل فيها، واللاعب قام بهذه الحركة من أجل الوصول للكرة ولكنه لم يصل لها، موضحا أن الطرد أثر على نتيجة المباراة التي كانت خارج الأرض.

وأوضح جمال الغندور، الحكم الدولي المصري السابق، أن الحكام الذين أداروا مباراة منتخب مصر أمام المغرب، حديثي العهد بإدارة المباريات وتم الدفع بهم مرة واحدة.

وفاز منتخب المغرب على نظيره منتخب مصر بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعت المنتخبين بنهائي بطولة كأس أمم أفريقيا تحت 23 سنة، المقامة في المغرب، المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

وكان الوقت الأساسي بين مصر والمغرب انتهى بنتيجة 1-1، قبل أن يحسمها المنتخب المغربي، ويسجل هدفا قاتلا في شباك المنتخب المصري بالشوط الإضافي الأول، ليتوج أسود الأطلسي بكأس أمم أفريقيا تحت 23 سنة على حساب مصر.

أهداف مباراة منتخب مصر والمغرب



وسجل محمود صابر الهدف الأول لمنتخب مصر الأولمبي في شباك المغرب بالدقيقة 7 عن طريق تصويبة قوية سكنت شباك علاء بلعروش، وسجل يانيس بكراوي هدف التعادل لمنتخب المغرب في شباك المنتخب الأولمبي بالدقيقة 37، وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الإضافي الأول سجل أسامة ترجلين الهدف الثاني لمنتخب المغرب.

تاريخ مشاركات مصر في الأوليمبياد



التأهل لأولمبياد باريس 2024 يحمل الرقم 13 لمنتخب مصر عبر تاريخه، علمًا بأنه سبق أن صعد لدورتي 1956 و1980، لكنه انسحب لبعض الظروف السياسية.

شارك منتخب مصر الأوليمبي في البطولة التي أقيمت بالمغرب عام 2011، وحقق خلالها الفراعنة الميدالية البرونزية، بعد التغلب على السنغال في مباراة تحديد المركز الثالث، ليصعد إلى دورة الألعاب الأوليمبية لندن 2012 تحت قيادة هاني رمزي، وكان أبرز اللاعبين في المنتخب هم محمد صلاح وأحمد حجازي وصالح جمعة والنني وهو ما يعد فأل خير لمنتخب مصر، لخطف تذكرة الصعود إلى أولمبياد باريس 2024، خاصة أن البطولة تقام هذا العام في المغرب أيضا.

وفي نسخة 2015 والتي أقيمت في السنغال، ودع المنتخب الأوليمبي المصري البطولة مبكرًا، بعدما فشل في تحقيق أي انتصار بدور المجموعات، بعد التعادل أمام الجزائر ونيجيريا، والخسارة أمام مالي.

وكان حسام البدري هو من يقود المنتخب، والذي ضم عدة أسماء بارزة مثل كهربا وكريم ندفيد ومحمد هانى ورامى ربيعة وغيرهم.

وفي نسخة 2019، والتي استضافتها مصر، توج الفراعنة بالبطولة للمرة الأولى، بعد الفوز على كوت ديفوار في النهائي، لتصعد مجددًا إلى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 تحت قيادة شوقي غريب.

وفقًا لنظام بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا يصعد أول وثاني كل مجموعة بعد انتهاء دور المجموعات، حيث يلعبان بنظام المقص في الدور قبل النهائي لتحديد أول ثلاثة منتخبات للتأهل مباشرة إلى أولمبياد باريس 2024، بينما يلعب الرابع مع نظيره من آسيا على التذكرة الرابعة.