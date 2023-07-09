حضري كوكيز التيراميسو علي الطريقة الإيطالية

تعتبر كوكيز التيراميسو، من أشهي وصفات حلى الكوكيز من الحلويات التي يمكن صنعها، لذلك نقدم لكم طريقة تحضير كوكيز التيراميسو الشهي مع فنجان من القهوة.

كوكيز التيراميسو

مقادير كوكيز التيراميسو

- مكونات الحشوة :

جبنة الماسكاربوني : 150 غراماً

حليب : ملعقة كبيرة

قهوة سريعة الذوبان : نصف ملعقة صغيرة

السكر البني : ملعقة كبيرة

- التوبينج :

الشوكولاتة البيضاء : حسب الحاجة (مذابة)

بودرة الكاكاو : حسب الحاجة

- الزبدة : 50 غم

- البيض : 1 حبة

- سكر : نصف كوب

- دقيق : نصف كوب

كوكيز التيراميسو

طريقة التحضير

اخلطي جميع المكونات جيداً ثم ضعيها في كيس الحلويات، ويمكنكِ استعمال كيس بلاستيكي وقطع طرفه واستخدامه.

شكلي 28 كرة صغيرة على صينية خبز مفروشة بورق الزبدة، واخبزيه في فرن مسبق التسخين على درجة حرارة 200 مئوية لحوالي 6 دقائق.

طريقة عمل الحشوة: اخلطي جميع المكونات واستخدميها للحشو بين كل طبقتين من الكوكيز.

غطيه من الأعلى بالشوكولاتة البيضاء المذابة مع رشة من الكاكاو البودرة.