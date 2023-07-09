فوائد شرب لترين من المياه.. تعزز صحة الأمعاء والدماغ

المياه ضروري للعديد من وظائف الجسم، مثل تليين المفاصل ، وإيصال الأكسجين إلى جميع أنحاء الجسم، ومنع تلف الكلى، وأكثر من ذلك ويتكون حوالي 60 في المائة من الجسم من المياه ، وحوالي 71 في المائة من سطح الكوكب مغطى بالمياه.

ربما تكون طبيعة انتشار المياه هي ما يعني أن شرب ما يكفي من الماء كل يوم ليس على رأس قائمة أولويات العديد من الأشخاص.

وكشفت دراسة تداولتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن شرب المياه بكثرة من الأشياء الصحية والمفيدة للجسم، خاصة وأن خبراء الصحة ينصحون بشكل دائم بشرب ما لا يقل عن لترين من الماء يوميا للحفاظ على صحة الجسم وترطيبه.

فوائد شرب المياه بكثرة

يحافظ على صحة الكلى ويطرد السموم من الجسم:

بساعد شرب الماء في ترطيب الجسم والحفاظ على صحة الكلى، وعمل الكلى بالشكل الصحيح ضروري لعملية التمثيل الغذائي وتنقية الجسم من السموم، ولأن الكلى حساسة للغاية، فإن انخفاض الماء الواصل إليها يؤثر على وظائف الجسم عامة.

وإذا لم يتم التخلص من السموم غير المرغوب فيها، فقد يؤدي ذلك إلى الشعور بالإرهاق وزيادة الصداع ونقص التركيز.

الحفاظ على البشرة:

لن يؤدي الحفاظ على ترطيب الجسم إلى إزالة السموم من الجسم فحسب، بل سيؤدي أيضاً إلى تجديد البشرة والحفاظ عليها.

وبالنسبة للنساء على وجه الخصوص، من المهم الحرص على شرب السوائل لأن ذلك يمكن أن يجدد الجلد ويقلل من ظهور التجاعيد.

تحسين الهضم وتعزيز صحة الأمعاء:

يعد شرب الماء أيضاً أمراً أساسياً لتحسين عملية الهضم وضمان عمل الأمعاء بكفاءة، زحتى لو كنت تأكل كثيراً من الألياف والخضراوات الخضراء، يجب أن تشرب الماء حتى تصل العناصر الغذائية إلى أمعائك بالشكل الصحيح.

وإذا لم يكن هناك ماء، فلا يمكن للطعام أن يتحرك عبر القناة الهضمية وهذا يؤدي غالباً إلى الإمساك.

زيادة قوة الدماغ والتركيز

بدلاً من تناول فنجان من القهوة لتحفيز الذهن، اشرب المزيد من الماء لأن ذلك سيحفز الدماغ ويسمح له بالعمل بشكل أفضل.

ونظراً لأن ثلاثة أرباع الدماغ يتكون من الماء، فإن شرب كميات كافية خلال اليوم يعزز التركيز ويقلل من احتمالية الإصابة بالصداع.