مراقب ثانوية عامة: جبت الطالبة من البيت بالإسدال (متخيلتش الامتحان يفوتها)

واحد من المواقف الإنسانية، وضمير معلم حركه سريعًا لمنزل طالبة تغيبت عن الدقائق الأولى من امتحان الجيولوجيا بالثانوية العامة، وحكي لـ"الوفد" السبب الذي دفعه من أجل هذا الموقف، “متخيلتش انها تصحى بعد ما الامتحان يفوتها”.

روى أسامة عثمان، ‏كبير معلمي اللغة الإنجليزية‏ لدى ‏مدرسة إمبابة الثانوية العسكرية‏، مراقب ثانوية عامة، صاحب موقف إنساني مع طالبة في امتحان الجيولوجيا للصف الثالث الثانوي، مشددًا على أنه موقفه مع الطالبة كان لوجه الله ولا يريد منه السمعة.

امتحان جيولوجيا ثانوية عامة

وأشار “عثمان”، خلال تصريح صحفي لـ"بوابة الوفد"، إلى أنه مراقب أحد دور بأحد المدارس بمحافظة الجيزة ومسئول عن 5 لجان، وبتعليمات وزير التربية والتعليم هو دخول الطلاب إلى اللجان قبيل الوقت المحدد لبداية الامتحان، وبعد المرور على اللجان لاحظت عدم وجود هذه الطالبة، مشددًا على أنها إحدى الطالبات الملتزمة بالحضور المبكر.

وأوضح أنه سأل الطالبات عن سبب عدم حضور الطالبة بامتحان ثانوية عامة، مشددًا على أنه لم يفكر ثانية وتحرك لمنزل الطالبة، متابعًا:"تخيلت موقف الطالبة حال عدم حضورها الامتحان بعد ما تصحى من الننوم، موضحًَا أنه كان من الممكن أن يحدث موقف سلبي للطالبة ووالده وأبنها، مضيفًا أنه وقبيل أي تحرك تواصل مع رئيس اللجنة ووافق على اتخاذ اللازم، منوهًا بانه تحرك مع إحد العاملات بالمدرسة إلى منزل الطالبة، موضحًا أن الطالبة دخلت اللجنة في حالة من الانهيار، ولم تكن تتخيل نفسها في هذا الموقف، مؤكدًا أن زملاءها طمنوها بأن الامتحان سهل.

يعلم أن الطالبة تحضر امتحانات الثانوية العامة ولم تتغيب عن الحضور، مضيفا: سألت على رقم تليفونها، ولم يكن مع أحد رقم لها بسبب عدم وجود هواتف خلال الامتحان، واللجنة بتاعتي في بلد ريفي يعني عائلات سألت هي بنت مين وخرجت جري ومعايا أحد العمال عشان يدلني علي بيتها.

وتابع ‏كبير معلمي اللغة الإنجليزية‏ لدى ‏مدرسة إمبابة الثانوية العسكرية، خلال منشور لها عبر صفحته "فيسبوك"، :"طرقت الباب عند الساعة 20: 9، ولكن جميع من في البيت كانوا نائمين لم يستيقظوا، وبعد إيقاظهم كان هناك صويت وانهيار.. طلبت من البنت تلبس إسدال بسرعة، وطلبت من العامل يحضر أدواتها، واخدتها على اللجنة بالإسدال".

وفي نفس السياق، علقت إحدى الطالبات الاتي تتلمذن على يد المدرس أسامة عثمان، موضحة أن هذا الموقف ليس بجديد عن المدرس، حيث إنه دائما ما كان يساعدهم، متابعة:"متفاجئتش من الموقف بصراحه دايما بيعامل طلابه كأنهم فعلا اولاده".