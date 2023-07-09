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الأحد 09 يوليو 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

جامعات ومدارس

خطة متكاملة لتطوير القطاع الطبى بالمستشفيات الجامعية في طنطا

بوابة الوفد الإلكترونية

أكد الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا انه تم اعداد خطة متكاملة لتطوير القطاع الطبى خلال مدة 4 سنوات  تستهدف مضاعفة عدد الأسرة من 2050 سرير إلى 4000 سرير من خلال تنفيذ المشروعات الجديدة مثل مستشفى 900900. 

ونوه رئيس جامعة طنطا بالانتهاء من تنفيذ الأساسيات العميقة لها بنسبة 80% بإجمالي مساحة 16 ألف متر، والبدء في تنفيذ مستشفى الطوارئ الجديدة و قريبا سيتم افتتاح مستشفى جراحات الكلى. 

افتتاح مستشفى الجراحات في جامعة طنطا

وأشار رئيس جامعة طنطا إلى انه تم  افتتاح مستشفى الجراحات الجديد بتاريخ 21 مايو 2023 بإجمالى تكلفة 635 مليون جنيهاً وبطاقة استيعابية 766 سريرًا و68 غرفة عناية مركزة، و18 غرفة عمليات جراحية مجهزة على أعلى مستوى  كما تم ترخيص 6 مراكز للتميز العلمى فى المجال الطبى وزيادة عدد الأسرة بالعناية المركزة إلى 456 سرير بنسبة زيادة قدرها 40% عن العام 2020 وتضاعف أعداد أجهزة الغسيل الكلوى إلى 73 جهاز للعام 2022 فى مقابل 30 جهاز للعام 2020 مما ترتب عليه زيادة مطردة لتقديم الخدمات الصحية للمرضي خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة من  ( 835,001) حالة عام 2020 الي حوالي ( 1,651,656 ) حالة عام 2022 بنسبة زيادة تقترب من الضعف (97,8%) موضحا أنه تم إنهاء قوائم الانتظار لمرضى القلب 4 مرات متتالية

وأضاف رئيس جامعة طنطا أن الجامعة تولى اهتماما كبيرا لدعم المبادرات الرئاسية المجتمعية مثل "حياة كريمة " وحدثت طفرة غير مسبوقة فى أعداد قوافل  الجامعة التى تخدم المرضى فى القرى الأكثر احتياجا، وتدعم مبادرة حياة كريمة حيث زاد عددها من من 41 قافلة عام 2020 إلى إجمالى 818 قافلة حتى عام 2023 لتخدم 334,430 مستفيد من القوافل الشاملة حتى عام 2023 بزيادة قدرها 1014% وتكلفة قدرها 24,825,000 جنيهاً و تضم أيضاً 24 قافلة خارج نطاق الجامعة وبالمحافظات الحدودية بإجمالى 20768مستفيد عام 2022.

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