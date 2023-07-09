3 مشروبات رئيسية تُقلل الشهية.. القرفة والبرتقال أبرزهم

يمكن أن تساعد بعض التوابل والنباتات في تعزيز فقدان الوزن ويمكن سد الشهية عن طريق جعلك تشعر بالشبع ، وإبطاء إفراغ معدتك ، ومنع امتصاص العناصر الغذائية ، والتأثير على هرمونات الشهية.

هناك العديد من منتجات إنقاص الوزن في السوق وهي تعمل بطرق مختلفة ، إما عن طريق سد الشهية ، أو منع امتصاص بعض العناصر الغذائية، أو زيادة عدد السعرات الحرارية التي تحرقها.

وهناك مجموعة من التوابل والمشروبات التي ثبت أنها تساعدك على تناول كميات أقل من الطعام عن طريق تقليل الشهية أو زيادة الشعور بالامتلاء أو تقليل الرغبة الشديدة في تناول الطعام.

مشروبات تسد الشهية

البرتقال والقرفة

تشتهر القرفة بقدرتها على حرق الدهون بالجسم، كما أنها أيضًا تساعد على الشعور بالشبع وسد الشهية، وخاصة إذا تم مزجها مع عصير البرتقال.

فقط قومي بخلط معلقتين من قرفة بودرة، مع كوب ماء واتركيهم على النار حتى تغلي، ثم أضيفي نصف عصير برتقالة ومعلقة صغيرة من العسل.

ويمكنك تناول هذا المشروب قبل كل وجبة تتناوليها بـ 30 دقيقة حتى يساعد على سد الشهية، ويمكنك تناولها على مدار اليوم.

الشمر والقرفة

يعتبر مشروب الشمر والقرفة من أفضل المشروبات التي تساعد على سد الشهية وذلك لاحتوائه على الكثير من العناصر المغذية للجسم مع قدرتها على منحك الشعور بالشبع لفترة طويلة وبالتالي تتخلص من الوزن الزائد.

قومي بإضافة ملعقة صغيرة من الشمر، مع ملعقة قرفة، وملعقة صغيرة شاي أحمر، وليمونة وضعيهم في ماء مغلي، وبعد ربع ساعة تناولي المشروب ويمكن تناوله مرة واحدة فقط يومياً قبل وجبة الإفطار.

خل التفاح

خل التفاح من المشروبات المعروفة بقدرتها على سد الشهية والمساعدة في خسارة الوزن، وهو يساعد في التخلص من الوزن الزائد، وحرق الدهون بشكل صحي وطبيعي عند الاهتمام بتناوله بطريقة مخففة مع الماء.