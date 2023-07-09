الكرواتي إيجور جوفيتشفتش مديرًا فنيًّا للرائد السعودي

أعلن نادي الرائد السعودي مساء اليوم الأحد التعاقد مع الكرواتي إيجور جوفيتشفتش لتولى قيادة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي وذلك خلال منافسات الموسم الجديد 2023-2024.

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وكتب الحساب الرسمي لنادي الرائد عبر موقع التواصل الاجتماعي " تويتر " : رسميًا..السيد إيجور جوفيتشفتش مدربا للرائد ".

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد أنهي منافسات الموسم المنقضي من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين لموسم 2022-2023 وهو يحتل المركز العاشر برصيد 34 نقطة.

في سياق متصل أعلن نادي الرائد السعودي التعاقد مع الجزائري أمير سعيود نجم الأهلي المصري السابق مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الطائي الحالي في صفقة إنتقال حر.

وكان نادي الطائي تعاقد مع سعيود موسم 2021، قادما من نادي شباب بلوزداد الجزائري، في صفقة انتقال حر لمدة موسمين.

وكشفت تقارير صحفية سعودية خلال الأيام الماضية أن عقد سعيود مع الرائد سيكون بداية الموسم المقبل، لمدة موسمين، حتي يكون الإنتقال حر، حيث ان عقده مع الطائي سينتهي في 30 يونيو من الشهر الجاري.

ورفض أمير سعيود التجديد لنادي الطائي السعودي، الذي شارك معه في 27 مواجهةً بدوري روشن السعودي في موسمه المنتهي أخيرًا.

الرائد يعسكر في تركيا استعدادا للموسم الجديد

يقيم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد السعودي معسكرا تحضيرا استعدادا للموسم الجديد في تركيا، حيث ستسافر بعثة الفريق يوم الخميس المقبل لمدينة إزمير غرب تركيا.

ويستمر معسكر الرائد 24 يوما وينتهي 29 يوليو الجاري ويشهد 6 مباريات تجريبية أمام فرق، تنظِّم معسكراتها في تركيا..