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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

إنهاء إجراءات مغادرة ضيوف الرحمن عبر منفذ الحديثة

موسم الحج
موسم الحج

تواصل المديرية العامة للجوازات السعودية إنهاء إجراءات مغادرة ضيوف الرحمن عبر منفذ الحديثة بمنطقة الجوف، بعد أن منّ الله عليهم بأداء فريضة الحج لهذا العام 1444هـ.

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مغادرة ضيوف الرحمن

وأكدت المديرية -في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الأحد- جاهزيتها في مختلف المنافذ لإنهاء إجراءات مغادرة حجاج بيت الله الحرام، حيث دُعمت منصات الجوازات بالقوة البشرية، والأجهزة التقنية لتقديم جميع الخدمات اللازمة لتيسير مغادرتهم بكل يسر وسهولة.

نجاح موسم الحج 

أعلنت المملكة العربية السعودية، نجاح موسم الحج لهذا العام بالتزامن مع انتهاء حجاج بيت الله الحرام من أداء مناسك الحج لهذا العام، وبدأت رحلات العودة تنطلق من جدة إلى عواصم العالم.

وفى هذا السياق رفع مطار الملك عبد العزيز وجوازات السعودية استعدادها لرحلات مغادرة الحجاج.

وكتملت مغادرة جميع الحجاج ضيوف برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد إلى المدينة المنورة، لزيارة المسجد النبوي الشريف والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد أن أدوا مناسك الحج بيسر وسهولة واطمئنان، ووفق منظومة من الخدمات النوعية.

 

ووجه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ المشرف العام على برنامج الاستضافة الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان على جهوده في دعم البرنامج وتمكين عدد كبير من المسلمين بالعالم من أداء ركن الحج على نفقته الخاصة، والأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الذي يتابع وبكل دقة وعناية البرنامج وما يقدم فيه من خدمات وبرامج تعكس حجم الدعم والعناية لهؤلاء الضيوف الذين سيقدم لهم برامج متنوعة بالمدينة المنورة وسيزورون عدد من المعالم التاريخية والحضارية، وفق منظومة متكاملة من الخدمات التي تسعى الوزارة لمواكبة التطلعات وتحقيق رسالة البرنامج.

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