محمد عدوية يطرح برومو الأغنية "الهيد" لألبومه الجديد "تعرف عنى إيه"

طرح النجم محمد عدوية برومو أغنيته الجديدة التي تحمل اسم "تعرف عنى إيه" على صفحة التواصل الاجتماعى فيس بوك وعلق قائلاً: برومو الأغنية الأولى من البوم "تعرف عني إيه" هتسمعوها كاملة قريب أوي.

وكان حرص النجم محمد عدوية، على الترويج لبوستر ألبومه الجديد الذى يحمل اسم "تعرف عني إيه" المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة، عبر قناته على اليوتيوب، ويحمل عددًا من المفاجآت.

محمد عدوية

وظهر من خلاله مرتديًا قميص أزرق حاملاً في يده كاسيت، وعلق قائلا: جاهزين.

وكان روج النجم محمد عدوية لأغنيته الجديدة التي من المقرر طرحها خلال الأيام المقبلة، حيث نشر برومو الأغنية على موقع التواصل الاجتماعى وعلق قائلا: قريبا أغنية مفاجأة .

علي وضعنا

وأعرب مؤخرا النجم محمد عدوية عن سعادته بردود الأفعال التي تلقاها على أغنية "على وضعنا" التي جمعت بينه وبين والده والنجم محمد رمضان، وتصدرت التريند حينها قائلاً : الحمد لله ردود الأفعال فاقت توقعاتى خاصة أننى أتعاون مع أسطورة الغناء الشعبى والدى، وأخويا وحبيبى وصديق للأسرة محمد رمضان الذى لديه قاعدة جماهيرية كبيرة في عالم الغناء والتميل.

اقرأ أيضًا.. محمد عدوية يطرح أغنية "سامحني يابا" بتوزيع جديد بعد 7 سنوات



وأضاف عدوية الأغنية شكلها جديد ولون غنائى مختلف، وجاءنى إشادات من أصدقائى داخل الوسط الفني وخارجه.

محمد عدوية



أغنية "على وضعنا" كلمات أمير شيكو، وتوزيع ديزل، وألحان ديزل وعبدو الصغير، والكليب من إخراج حسام الحسيني، وقال رمضان، عن هذا التعاون: "اتسجل في تاريخي إني غنيت مع ملك الأغنية الشعبية أحمد عدوية".

استضعفوني



يذكر أن عدوية طرح مؤخرًا أغنية جديدة تحت عنوان "استضعفوني" عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب" وهى من كلمات أحمد شكرى، وتوزيع وألحان مونتى ومكس وماستر خالد رؤوف وإنتاج ياسر حسانين وإخراج هشام ممدوح.

اقرأ أيضا

محمد عدوية يبدع في "أهل المنيا" أمام الرئيس السيسي.. "شرف كبير لنا"

وهي أغنية مسلسل "حواري بوخاريست" الذي تم عرضه منذ حوالى 7 سنوات من بطولة النجم أمير كرارة ومي سليم .

وأعرب مؤخرا النجم محمد عدوية عن سعادته بتقديم فقرة غنائية، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال افتتاح عدد من المشروعات التنموية والخدمية بمحافظة المنيا.

محمد عدوية



وأكد محمد عدوية أنه سعيد للغاية خاصة أنه ابن محافظة المنيا، وأنه شرف له المشاركة فى هذه الاحتفالية المهمة، وأنه سعيد بالغناء أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى.



وكان النجم محمد عدوية طرح أغنية جديدة تحمل اسم "قفلوا علينا الباب" عبر موقع يوتيوب، وأعلن عدوية أن الأغنية إهداء خاص للفنان أحمد عصام، وذلك بمناسبة حفل زفافه الذي أقيم منذ أيام، وحضره معظم نجوم الفن والغناء.



وأكد مؤخرًا محمد عدوية أنه سيقاضي منتحل شخصيته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، حيث قام شخص بانتحال حساب باسمه، مشيرًا إلى أنه لايملك سوى صفحات رسمية باسمه.



يذكر أن عدوية طرح مؤخرًا أغنية جديدة تحت عنوان "استضعفوني" عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب" وهى من كلمات أحمد شكرى، وتوزيع وألحان مونتى ومكس وماستر خالد رؤوف وإنتاج ياسر حسانين وإخراج هشام ممدوح.