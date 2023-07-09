اقتصاديون: تشغيل “غزل 4” ضربة البداية لصناعة الغزل والنسيج

علَّق د. علي الإدريسي، خبير اقتصادي، على التشغيل التجريبي لمصنع "غزل 4"، موضحًا أنه نقطة انطلاق لصناعة الغزل والنسيج في مصر، مشددًا على أنه من المتوقع أن يفتح مجالًا لدخول القطاع الخاص في مجال الغزل والنسيج، منوهًا بأن نجاح هذه المصانع ستشجع صغار المستثمرين والمصنعين في الدخول للصناعة.

مشروع تطوير الغزل والنسيج:

وأضاف "الإدريسي"، خلال تصريح خاص ببوابة الوفد الإلكترونية، أن التشغيل التجريبي لمصنع "غزل 4" هو تحريك للماء الراكدة في مجال الغزل والنسيج، مؤكدًا أن الدولة شاركت في ضربة البداية وبذلت الكثير من الجهود في بداية جديدة لصناعة الغزل والنسيج في مصر، موضحًا أن نجاح المنتج المصري من الغزل والنسيج سيكون بداية حقيقية لغزو السوق المصرية من قبل المنتج المصري.

وأوضح أن الدولة بذلت جهودًا كبيرة في تطوير صناعة الغزل والنسيج، حيث إن هذه الصناعة كانت من أهم الصناعات والتي كانت تتميز بها مصر في السنوات الماضية، إلا أن المشاكل والصعوبات كانت سببًا في تدهورها وتراجعها، مشيرًا إلى أن الدولة بدأت في إحلال وتجديد آلات ومعدات ومصانع أخرى، مؤكدًا أن مدينة المحلة واحدة من المدن المهمة والقلاع الصناعية في صناعة الغزل والنسيج.

وأشار إلى أن المنتجات الصينية من الغزل والنسيج تسيطر على الصادرات على مستوى العالمي، حيث إن صادرات الصين من الغزل والنسيج وصلت لـ40% من الصادرات في العالم، مشددًا على أن الدولة المصرية تأمل في الدخول بقوة في هذه الصناعة من خلال افتتاح عدد من المصانع الجديدة، بالإضافة إلى تطوير مصانع أخرى، موضحًا أن البداية تكون من السوق المحلية والمنافسة به.

وأكد أن التحدي الحالي هو دخول المنتج المصري من الغزل والنسيج للسوق المحلية، مشددًا على أن في البداية المنافسة محليًا، حيث إن المستهلك لا يهمه إلا السعر والجودة، موضحًا أن سعر وجودة المنتج سيكون سلاحًا قويًا في انتشار المنتج المصري.

وفي نفس السياق، أشار الدكتور صلاح فهمي، الخبير الاقتصادي، أن المنتجات المصرية من الغزل والنسيج بدأت في استعادة مجدها، ومع افتتاح المصانع الجديدة الخاصة بالغزل والنسيج ستعود الصناعة في مصر للوقوف أمام الواردات الأجنبية الأخرى من الغزل والنسيج.

الدكتور صلاح فهمي الخبير الاقتصادي

وأوضح أنه بافتتاح مصانع للغزل والنسيج بطاقة إنتاجية كبيرة واحدة من المحاولات لعودة صناعة الغزل والنسيج في مصر إلى فترات سابقة، بجانب الاهتمام بزراعة القطن مرة أخرى.