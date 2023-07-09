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الأحد 09 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

طرابزون يحدد سعر بيع تريزيجيه

تريزيجيه
تريزيجيه

تستهدف العديد من الأندية السعودية التعاقد مع الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه، نجم طرابزون التركي، في فترة الميركاتو الصيفي الحالي.

لا يمانع مسؤولو نادي طرابزون التركي، رحيل محمود تريزيجيه، بشرط وصول عرض مناسب، وسط تمسك المدير الفني بيليكا بخدمات اللاعب الدولي المصري الذي يعتبر ضمن خطط المدرب.


 الهلال واتحاد جدة يستهدفان ضم تريزيجيه


يتنافس الهلال واتحاد جدة السعودي، على ضم تريزيجيه في الميركاتو الصيفي الحالي؛ وأصبح الناديان مستعدان لتقديم عرضا رسميا للتعاقد مع اللاعب، الذي من المتوقع أن يتخطى 10 ملايين يورو.

وشارك تريزيجيه مع طرابزون التركي في الموسم الماضي؛ في 41 لقاء، أحرز فيهم 13 هدفا، وصنع 10 تمريرات حاسمة، وهو ما جعل النادي التركي يضع شرط خروج اللاعب وصول عرض كبير يليق به، ويمكن من خلاله تعويضه وشراء البديل المناسب.
 

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الاتحاد والهلال يفاوضان طرابزون لضم تريزيجيه بمبلغ ضخم

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