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الأحد 09 يوليو 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

وزير الخارجية الروسي: استمرار إمداد أوكرانيا بالأسلحة مدمّر

وزير الخارجية الروسي
وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف

 

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم الأحد إن مسألة استمرار إمداد أوكرانيا بالأسلحة أمر مدمر.

 

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وزير الخارجية السعودي يتلقى رسالة من لافروف لبحث العلاقات بين البلدين

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لافروف: نعمل بالشراكة مع الدول الإفريقية على تعزيز الأمن الغذائي

وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف

وذكرت وزارة الخارجية الروسية - في بيان أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية - أن ذلك جاء خلال محادثة هاتفية بين لافروف ونظيره التركي هاكان فيدان بمبادرة من الجانب التركي، حيث تم التأكيد على أن مثل هذه الخطوات لن تؤدي إلا إلى عواقب سلبية.

وأضافت الوزارة أن "مسألة عودة قادة كتيبة (آزوف) القومية الأوكرانية (المحظورة في روسيا كمنظمة إرهابية) إلى أوكرانيا كانت من بين مواضيع المحادثة الهاتفية بين لافروف وفيدان".. مشيرة إلى أن الجانبين تبادلا وجهات النظر حول الأجندة الإقليمية مع التركيز على التطورات الأخيرة حول أوكرانيا.

وأكد الوزيران أهمية تعزيز الثقة في العلاقات بين بلديهما، وشددا على ضرورة الحفاظ على الطبيعة القائمة على الثقة للعلاقات بين موسكو وأنقرة وتعزيزها على أساس الاتفاقات المبدئية بين الرئيسين فلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان.

كما تطرق الجانبان إلى آفاق التعاون في القضايا المتعلقة بضمان الأمن الغذائي العالمي.

استمرار إمداد أوكرانيا بالأسلحة

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم الأحد إن مسألة استمرار إمداد أوكرانيا بالأسلحة أمر مدمر.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية - في بيان أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية - أن ذلك جاء خلال محادثة هاتفية بين لافروف ونظيره التركي هاكان فيدان بمبادرة من الجانب التركي، حيث تم التأكيد على أن مثل هذه الخطوات لن تؤدي إلا إلى عواقب سلبية.

وأضافت الوزارة أن "مسألة عودة قادة كتيبة (آزوف) القومية الأوكرانية (المحظورة في روسيا كمنظمة إرهابية) إلى أوكرانيا كانت من بين مواضيع المحادثة الهاتفية بين لافروف وفيدان".. مشيرة إلى أن الجانبين تبادلا وجهات النظر حول الأجندة الإقليمية مع التركيز على التطورات الأخيرة حول أوكرانيا.

وأكد الوزيران أهمية تعزيز الثقة في العلاقات بين بلديهما، وشددا على ضرورة الحفاظ على الطبيعة القائمة على الثقة للعلاقات بين موسكو وأنقرة وتعزيزها على أساس الاتفاقات المبدئية بين الرئيسين فلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان.

كما تطرق الجانبان إلى آفاق التعاون في القضايا المتعلقة بضمان الأمن الغذائي العالمي.

 

 

 

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