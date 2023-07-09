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الأحد 09 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

الولايات المتحدة تدعو طرفي الصراع بالسودان لإنهاء الاقتتال فورًا

السودان
السودان

 

طالبت وزارة الخارجية الأمريكية القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع بإنهاء القتال على الفور والعودة إلى ثكناتهم.

 

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أمريكا تتعهد بدعم أوكرانيا وفرض عقوبات جديدة على روسيا

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أمريكا تُجدد التزامها بمساعدة أوكرانيا في اليوم الـ500 للحرب الروسية

وزارة الخارجية الأمريكية 

ودعا متحدث باسم الوزارة  في بيان أوردته قناة "الحرة" الأمريكية اليوم الأحد إلى ضرورة السماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق لتلبية الاحتياجات الطارئة للمدنيين.

وطالب طرفي الصراع إلى التقيد بالتزاماتهما بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان  مشيرا إلى أن واشنطن تدعم الشعب السوداني في الانتقال السياسي المتعثر لتحقيق الحرية والسلام والعدالة.

وكرر المتحدث باسم الخارجية الأمريكية النداء إلى دول المنطقة لمنع أي تدخل خارجي، مؤكدا أن أي دعم عسكري لن يؤدي إلا إلى تكثيف الصراع وإطالة أمده.

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